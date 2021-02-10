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Minik Leyla davasında flaş gelişme, duruşma yeniden görülecek

10.02.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Minik Leyla davasında flaş gelişme, duruşma yeniden görülecek

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in davası yeniden görülecek.

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in davası yeniden görülecek. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Leyla’nın davasının başka şehirde görülmesi için Adalet Bakanlığına dilekçe ile müracaat etti.
Ağrı’da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amcası Yusuf Aydemir, istinaf mahkemesinin kararıyla tahliye edildi. Türkiye genelinde başlattıkları kampanyayla UCİM üyeleri Leyla Aydemir davasının Ağrı ilinden alınarak daha sağlıklı bir yerde görülmesi için CİMER’e başvuruda bulundu. Toplamda 54 başvuru dosyada yerini alırken, davanın yeniden görüleceği belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşegül Aydoğan, “Leyla 2.5 sene önce katledilmişti ve Ağrı’da yargılaması halen devam ediyor. Şu an itibariyle dosya Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ve duruşma gününün verilmesi bekleniyor. UCİM avukatları olarak dosyayı detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyoruz. Dün itibariyle dosyaya UCİM yapmış olduğu CİMER başvuruları girdi. CİMER başvurularında biz dosyanın Ağrı’da görülmemesi gerektiğini, Ağrı ilinden başka bir yerde yargılamanın yapılmasının daha sağlıklı olacağını iletmiştik. Dosya kapsamında 54 tane CİMER başvurusu içeriğe girmiş durumda. Umuyoruz ki Adalet Bakanlığının da derin incelemeleri sonucunda yargılamanın Ağrı’dan başka bir yerde Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi için detaylı bir şekilde beklemelerimizi yapıyoruz” dedi.

“Sanıkların yurt dışına kaçma ihtimali var”
Sanıkların yurt dışına çıkma yasağı alması için başvuru da bulunacaklarını ifade eden Avukat Aydoğan, “Bu süreçte önemli olan bir konu var. UCİM avukatları olarak bunun için tekrardan başvuruda bulunacağız. Dosyada 7 sanık var ve bu sanıklar için herhangi bir şekilde yurt dışına çıkmaya yasakları yok. Hem ailenin hem de Ağrı’nın yaşam koşulları göz önüne alındığında bu kişilerin yurt dışına çıkış yapabilecekleri düşüncesindeyiz. Hızlı bir şekilde hem savcının hem de hakimlerin karar vererek sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmesi kanaatindeyiz. Yargılama uzun sürdükçe Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi madde 6 gereğince adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor. Dosyalar bu kadar uzun sürmemeli. Ortada katledilen bir çocuk var, halen faili ortada yok. Bu faili meçhul bir cinayet değil. 7 sanığın el birliğiyle Leyla’yı katlettiğine dair derin ibareler var. biz hakimlerin ve savcıların vicdanlı bir şekilde karar vereceğine inanıyoruz. UCİM Avukatları, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve gönüllüler olarak duruşma gününde kalabalık bir şekilde Leyla’yı savunmak için orda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Duruşma yeniden görülecek”
Duruşmanın tekrardan görüleceğini belirten Avukat Aydoğan, “Biz şu an duruşma gününü bekliyoruz. Süreç uzadı, uzamasını olumlu bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Çünkü dosyaya yeni giren CİMER başvuruları var. Belki de CİMER başvurularını bakanlık dikkate alarak dosyanın hızlı bir şekilde başka bir yerde görülmesini isteyecek. Duruşma yine Ağrı’da görülecekse hızlı bir şekilde gününün hızlı bir şekilde verilmesi kanaatindeyiz. Peşini bırakmayacağız” açıklamalarında bulundu.

Minik Leyla davasında flaş gelişme, duruşma yeniden görülecek

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