Minik Leyla’nın davasında 12 tanık ifadesini değiştirdi

Kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davası ile ilgili açıklamalarda bulunan UCİM Derneği Başkanı Saadet Özkan, ailenin başta şikayetçi olmadıkları için, avukatları olmadığı için Leyla’nın yalnız olduğunu ifade etti.

Özkan, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geldi ama bir söz hakkı ya da çocuğun davaya hakim olunmadığı için davada mahkeme heyeti direniyor. Şu ana kadar ifadeye giren 12 tanığın da hepsi ifadelerini değiştirdi. ‘Hatırlamıyorum’ sözlerini duyuyoruz. Mahkeme heyeti yalancı tanıklığın da ceza olduğunu iletti ama hiçbiri konuşmuyor şu anda. Biz bir karar verildiğini düşünüyoruz, o kararı uyguluyorlar” dedi.

"ANNE BİRİLERİNİN DİLİ SÜRÇSÜN DE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN DİYE BEKLİYOR"

Davaya ilişkin olarak annenin konuşamadığını ifade eden Özkan, “Anne konuşamıyor. Yani anne çok çaresiz bir durumda, biz annenin gözyaşlarını görüyoruz. Şu anda Allah’tan medet umuyor. Dua okuyor birilerinin dili sürçsün de gerçekler ortaya çıksın diye. Bu ülkenin adaleti, hakimleri, yargıçları var. Bizde UCİM olarak buradayız. Ağrı Barosu’nun müdahilliği kabul edildi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kabul edildi. Sanık avukatları bizlerin müdahilliğinin kabul edilmemesi taleplerini ilettiler. Biz sözleşmelere, protokollere imza atmış bir ülkeyiz. Bugün bu çocuğun yararı için buradayız. Bugün Leyla aramızda yok ama bu çok emsal bir durum. Türkiye’deki birçok çocuğun sesi. Hepsi sustular, hiçbiri konuşmadılar. Biz diyoruz ya ‘Konuşmayan dilsiz şeytandır’, herkes konuşsun. Bu çocuğun ahı yerde kalmaz” dedi.