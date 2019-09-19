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Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 20:07 | Son Güncelleme

Ağrı'da, bayram için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili haklarında dava açılan biri tutuklu 7 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın başlanacak.

Duruşmaya baba Nihat Aydemir'in kuzeni, tutuklu sanık M.A. Aydemir ile tutuksuz 6 sanığın da katılması bekleniyor.

Yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak sanıklar hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba Aydemir'in "Mamis" olarak bilinen kuzeni M.A. Aydemir, kardeşleri Y. ve M. Aydemir, B.D, eşi H.D, Y.A. ve eşi A.A. hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İDDİANAMEDEN

Tanık olarak dinlenen bir çocuğun fotoğraflarından teşhis ettiği M.A. Aydemir'in Leyla'yı kaçırdığını söylediğine yer verilen iddianamede, ayrıca gizli tanık "Yiğit"in de küçük çocuğun 21 AV 768 plakalı minibüsle kaçırıldığı belirtildi.

Gizli tanık "Yiğit"in ifadesinde, baba Nihat Aydemir'in kardeşi Y. Aydemir ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen iddianamede, ayrıca baba Aydemir'in aralarında yaşanan tartışmanın ardından B.D'nin "Yemin olsun ben sana ciğer acısını yaşatacağım, seni ciğerinle terbiye edeceğim" sözlerine yer verildi.

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SAVCILIK, OYUN BAHANESİYLE KAÇIRILDIĞINI DEĞERLENDİRDİ

Savcılık tarafından yapılan değerlendirmede ise önce amca Y. Aydemir'in, sonra oğlu U. Aydemir'in, ardından da Leyla'nın dışarı çıktığı anlatılan iddianamede, amcanın oyun oynamak bahanesiyle Leyla'yı evin önünden B.D'nin evinin önüne doğru uzaklaştırdığı aktarıldı.

Sanık amca ile B.D. ve eşi H.D'nin Leyla'yı alıkoydukları ileri sürülen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"B.D'nin Leyla Aydemir'i kaçırdıktan sonra çocuğu saklaması için bu işin içine dahil ettiği M.A. Aydemir'in Leyla Aydemir'i alıkonulduğu yerden alarak kız kardeşi A.A'nın yanına götürdüğü, A.A. ve Y.A'nın da maktulü Hamur ilçesindeki ikametlerinde bir süre alıkoyup sakladıkları, sanıkların maktulü cesedinin bulunduğu 2 Temmuz 2018 gününden 3 gün öncesi ile kaybolduğu tarih olan 15 Haziran 2018 tarihleri arasında öldürdükleri ve cesedini bir süre soğuk ortamda tuttukları, maktulü öldürülmediği izlenimi yaratmak ve delilleri karartmak için kaçırdıkları gün üzerindeki kıyafetleri çıkarıp cesedini Bezirhane köyüne yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağına attıkları anlaşılmaktadır."

Aynı gün Leyla Aydemir'in cesedinin Kurudere mevkisinde bulunduğu anlatılan iddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerilerine atılı ve eylemlerine uyan 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçlarını iştirak halinde işledikleri hususunda haklarında kamu davası açmaya yeterli nitelikte şüphe oluştuğu müşteki ve şüpheli ifadeleri, bilgi sahibi ifadeleri, adli raporlar, fezlekeler, bilirkişi raporları, tapeler, olaya ilişkin düzenlenen tutanaklar ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır."

(AA)

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Ağrı Leyla Aydemir minik leyla dava

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