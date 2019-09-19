Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın başlanacak.

Duruşmaya baba Nihat Aydemir'in kuzeni, tutuklu sanık M.A. Aydemir ile tutuksuz 6 sanığın da katılması bekleniyor.

Yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak sanıklar hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba Aydemir'in "Mamis" olarak bilinen kuzeni M.A. Aydemir, kardeşleri Y. ve M. Aydemir, B.D, eşi H.D, Y.A. ve eşi A.A. hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İDDİANAMEDEN

Tanık olarak dinlenen bir çocuğun fotoğraflarından teşhis ettiği M.A. Aydemir'in Leyla'yı kaçırdığını söylediğine yer verilen iddianamede, ayrıca gizli tanık "Yiğit"in de küçük çocuğun 21 AV 768 plakalı minibüsle kaçırıldığı belirtildi.