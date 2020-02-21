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Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili görülen davada, anne salonu terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 10:03 | Son Güncelleme

Ağrı’da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı’nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın ikinci duruşması, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına ''Farz edin ki Leyla sizin kızınız” diyerek duruşma salonunu terk etti.

Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili görülen davada, anne salonu terk etti

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanık ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.
Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili, “kasten adam öldürme” suçundan tutuklu yargılanan baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (28) 17 ay sonra serbest bırakıldı. İlk duruşmada ise amca Yusuf Aydemir tutuklanmıştı. Ayrıca tutuklu bulunan Yusuf Aydemir duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanacak.

Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili ikinci duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve Ağrı Barosu avukatları müdahil olacak.

"FARZ EDİN Kİ LEYLA SİZİN KIZINIZ"

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili görülen duruşmaya bugün devam ediliyor. Biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına “Önce Allah’ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sisin kızınız” diyerek duruşma salonunu terk etti.

Anne Aydemir, duruşmaya katılmayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU

Leyla Aydemir, 2018 yılında Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Konuyla ilgili baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili görülen ilk duruşmada amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, olaydan 17 ay sonra Mehmet Ali Aydemir ise serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Leyla Aydemir Ağrı

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