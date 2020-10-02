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Minik Leyla’nın davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Ağrı’da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in bugün görülen beşinci duruşmasında karar çıktı.Cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan iki yıl cezası da olan tutuklu amca Yusuf Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Minik Leyla’nın davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa beraat

Ağrı’da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in bugün görülen beşinci duruşmasında karar çıktı.
Cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan iki yıl cezası da olan tutuklu amca Yusuf Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aydemir’e cezasında indirim uygulanmadı.
Öte yandan, sanık olarak duruşmaya katılan Yıldırım Artam, Ayşe Artam, Besim Dursun, Hatun Dursun, Mehmet Ali Aydemir ve Musa Aydemir hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Minik Leyla’nın davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa beraat

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