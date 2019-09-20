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Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili 7 sanık hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Ağrı’da geçen yıl Ramazan Bayramı’nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu dava, Ağrı 1.

Ağrı’da geçen yıl Ramazan Bayramı’nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu dava, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.
Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya tutuksuz 6 sanık katılırken, tutuklu Mehmet Ali Aydemir’in SEGBİS bağlantısı ile Elazığ cezaevinden bağlanması bekleniyor.
Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edilirken, iddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ile köylülerden B.D., H.D., A.A. ve eşi Y.A. hakkında ‘çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 14’er yıla kadar hapis verilmesi istendi.
Ayrıca duruşmada yargılanan Leyla Aydemir’in öz amcası Yusuf Aydemir’in oturduğu yerde gülmesi üzerine mahkeme başkanı ’Sen kime niye sırıtıyorsun’ diye sordu. Sanığın ’Ben Yusuf Aydemir’im’ cevabı üzerine, ’Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun’ dedi.
Sanıklardan B.D. ise oğlunun Kanada’ya gönderilmesinden dolayı sıkıntı yaşandığı için baba Nihat Aydemir’e kin beslediği iddiasını kabul etmeyerek beraatını istedi.

Ne olmuştu?
Leyla Aydemir, 2018 yılında Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Konuyla ilgili baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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