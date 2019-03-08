HABER

Minik Melek Naz Kayseri'de sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Henüz 4 günlükken kalp damarındaki darlık nedeniyle Giresun'dan ambulans helikopter ile Kayseri'ye sevk edilen bebek, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi

KAYSERİ (AA) - Giresun'da dünyaya gelen ve kalp damarındaki darlık nedeniyle henüz 4 günlükken Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen bebek Melek Naz, sağlığına kavuştu.

Haskız Kaygısız'ın 43 yaşında tüp bebek yöntemiyle kucağına aldığı bebeğinin kalp damarlarında darlık olduğu belirlendi.

Çevre illerde ileri tedavi imkanı olmaması dolayısıyla 26 Ocak'ta Giresun'dan ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, burada tedaviye alındı.

Muayenesinin ardından kalbine operasyon yapılmasına karar verilen Melek Naz, çocuk kardiyologları tarafından ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyondan sonra 1,5 aydır hastanede kontrol altında tutulan bebek, taburcu edildi.

Anne Kaygısız, AA muhabirine, yıllar boyu bebek sahibi olmak istediğini, tüp bebek yöntemiyle annelik duygusunu tattığını dile getirdi.

Bebeğinin kalbinde doğuştan sorun olduğunu aktaran Haskız Kaygısız, şöyle konuştu:

"Bebeğimin hayati tehlikesi vardı. Doğduğunda bu hastalık ortaya çıktı. Kızım havayoluyla, biz karayoluyla Giresun'dan Kayseri'ye geldik. Çok şükür kızım şu an iyi. 1,5 aydır buradayız. Bugün taburcu olacağız, memlekete döneceğiz. Melek adını ben koydum kızıma. Naz adını hemşireleri verdi. Buradaki hizmetten çok memnun kaldık. Allah razı olsun."

Çocuk kalp damar cerrahisi uzmanı Mustafa Yılmaz ise muayene sonucu kalp damarında sorun olan bebeğe hızlıca müdahale etmeleri gerektiğini tespit ettiklerini söyledi.

Yılmaz, "Kalpten çıkan ana damarın göğüs kafesi arkasında seyri esnasında ciddi bir darlık olduğunu gördük. Bu darlık iki tipe ayrılıyor. Yenidoğanlardaki tipi ölümcül ve acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Bu nedenle ameliyat kararı aldık. Kısa sürede ameliyat ettik, şu an iyi, bugün taburcu edeceğiz." dedi.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Özel Ümit Hastaneleri’nden Kadın Girişimci, Üretici Fuarı’na destekÖzel Ümit Hastaneleri’nden Kadın Girişimci, Üretici Fuarı’na destek
Bebeğin kalbine anne karnında takip hayat kurtarıyorBebeğin kalbine anne karnında takip hayat kurtarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Melek Naz Kaygısız

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.