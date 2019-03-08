Minik Melek Naz Kayseri'de sağlığına kavuştu

"Bebeğimin hayati tehlikesi vardı. Doğduğunda bu hastalık ortaya çıktı. Kızım havayoluyla, biz karayoluyla Giresun'dan Kayseri'ye geldik. Çok şükür kızım şu an iyi. 1,5 aydır buradayız. Bugün taburcu olacağız, memlekete döneceğiz. Melek adını ben koydum kızıma. Naz adını hemşireleri verdi. Buradaki hizmetten çok memnun kaldık. Allah razı olsun."

Çocuk kalp damar cerrahisi uzmanı Mustafa Yılmaz ise muayene sonucu kalp damarında sorun olan bebeğe hızlıca müdahale etmeleri gerektiğini tespit ettiklerini söyledi.

Yılmaz, "Kalpten çıkan ana damarın göğüs kafesi arkasında seyri esnasında ciddi bir darlık olduğunu gördük. Bu darlık iki tipe ayrılıyor. Yenidoğanlardaki tipi ölümcül ve acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Bu nedenle ameliyat kararı aldık. Kısa sürede ameliyat ettik, şu an iyi, bugün taburcu edeceğiz." dedi.

