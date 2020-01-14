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  4. Minik Melisa’nın hayatını kaybettiği kreş davası devam ediyor

Minik Melisa’nın hayatını kaybettiği kreş davası devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1,5 yaşındaki çocuğun kreşte ölmesiyle alakalı dava devam ediyor.Olay 7 Kasım tarihinde Burhaniye Mahallesi’ndeki kaçak çalıştırılan kreşte meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1,5 yaşındaki çocuğun kreşte ölmesiyle alakalı dava devam ediyor.
Olay 7 Kasım tarihinde Burhaniye Mahallesi’ndeki kaçak çalıştırılan kreşte meydana geldi. 1.5 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, bakıcısı tarafından yemek yedirildikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmeye gelen bakıcısı çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Kucağına Melisa’yı alan bakıcı çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada 112 Acil Servis ekiplerini gören bakıcı, yola atlayarak ambulansı durdurdu. Bakıcının kucağındaki bebeği alan sağlık görevlileri, İnegöl Devlet Hastanesine hareket etti. Yapılan müdahalelere rağmen, minik Melisa kurtarılamadı.
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2016 yılında faaliyete başlayan derneğin içindeki kreş bölümünde inceleme yapıldı. "Kültür ve Sanat Derneği" adı altında faaliyet gösteren yerde, kaçak kreş hizmeti verildiği, derneğin kuruluş tüzüğüne aykırı hareket ederek eğitim izni verilmediği halde dernek çatısı altında 1 ve 6 yaş arasındaki çocuklara kreş ortamı oluşturduğu, olay günü de Melisa ile birlikte 16 çocuğun bulunduğu belirtildi.
Kaçak kreş işleten derneğin başkanı S.A. ile dernek üyesi olan ve aynı zamanda dernekte bakım hizmeti veren F.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 7 Kasım 2018 tarihinde emniyetteki ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlarından adliyeye sevk edildi. Bakıcı F.B. tutuklanırken, dernek başkanı S.A. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melisa Tuhana Memiş’in ölümüyle ilgili ilk dava 9 Nisan 2019 tarihinde görüldü. İnegöl 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada tutuklu bakıcı F.B. ilk kez hakim karşına çıktı. İlk duruşmada tutuklu bakıcı serbest kaldı. Mahkeme heyeti Temmuz ayında olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Olay yerinde yapılan keşifle birlikte duruşma devam ediyor. İnegöl 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugünkü duruşmaya Melisa’nın anne ve babası ile tutuksuz yargılanan S.A. ile F.B. katıldı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkları ağır kusurlu bulurken, Melisa’nın ölümüyle ilgili sağlık raporların gelmesi için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

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