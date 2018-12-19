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Minik Melisa'nın hayatını kaybettiği kreşin tabelaları indirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş’in uykuda hayatını kaybettiği, 2 yıldır kaçak olarak faailiyet yürüttüğü belirlenen kreşin tabelaları indirildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş’in uykuda hayatını kaybettiği, 2 yıldır kaçak olarak faailiyet yürüttüğü belirlenen kreşin tabelaları indirildi. Kreş, 4 Aralık günü belediye görevlileri tarafından mühürlenmişti. Olay, geçen 7 Kasım tarihinde Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreşte yaşandı. 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, yemek yedirildikten sonra uyuması için yatağına yatırıldı. Ancak ukusunda kusan küçük çocuğun solunumu durdu. Kreş öğretmeni Fatma Bakır, Melisa'yı kendine getirmek istese de başarılı olamadı. Hemen kucağına alıp, dışarı koştu. Tesadüfen yoldan geçen ve başka bir hastaya giden ambulansı durdurarak, Melisa'yı sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa Tuana Memiş, amcası Şener Memiş’in kucağında götürüldüğü Hastane Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. 2 YIL KAÇAK ÇALIŞMIŞ Acı olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Melisa’nın yaşamını yitirdiği Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği'nin eğitim izni olmadığı halde eğitim ortamı oluşturularak 2 yıldır 1 ila 6 yaş arasındaki çocuklara kreş hizmeti verdiği ortaya çıktı. Kaçak olarak çalıştırılan kreşte olay günü bu yaş grubunda 16 çocuğun bulunduğu belirlendi. BİR KİŞİ TUTUKLANDI Dernek Başkanı S.A. ile dernek üyesi olan, aynı zamanda da iş yerinde bakım hizmeti veren Fatma Bakır, 'taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden Fatma Bakır tutuklanarak cezaevine konulurken S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KREŞ MÜHÜRLENDİ, TABELALARI İNDİRİLDİ Bursa İl Dernekler Müdürlüğü, Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında hizmet veren binada sürdürülen incelemelerini tamamlandı. Yapılan inceleme sonunda kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kreş, 4 Aralık günü zabıta ekiplerince mühürlendi. Kreşin dün de tabelaları indirildi.

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