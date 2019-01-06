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Minik Mertcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:30 | Son Güncelleme

'ŞİDDET DEĞİL, VAHŞET' Toprağa verilen Mertcan Y.

Minik Mertcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

'ŞİDDET DEĞİL, VAHŞET'
Toprağa verilen Mertcan Y. için düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, yaşananların çok acı olduğunu söyledi. Şahin şöyle konuştu:
"Bu yaşanan şiddet değil vahşettir. Bu sadece hapse atılarak çözülecek bir problem değildir. Bu adam ruh hastasıdır. Yan yana durduğu herkes için tehlikedir, tehlikeli bir insandır insan demeye de bin şahit gerektirir. Bu vahşet durdurulmalı. Anne ve çocuğun yakınları daha önce birçok defa şiddete uğramış. Savcılığa gidildiği, birçok kere kolluk kuvvetlerine başvurulduğu halde kendilerinden önce karakoldan ya da savcılıktan döndüğünü söylüyorlar. Bu durumu araştırıp TBMM'ye de taşıyacağım. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa bu daha büyük vahamettir. Allah ailesine, toplumumuza sabır versin. Rabbim bu tür vakalardan bizi herkesi korusun. Kardeşinin devlet korumasından önce ailenin durumunu, psikolojik destek alabilme durumlarını bilmiyorum olay şu anda sıcağı sıcağına ben takip edeceğim. En azından annenin ve çocuğunun destek alması lazım. Devletimizin buna duyarsız kalacağını sanmıyorum. Biz onun arkasında ve takipçisi olacağız."

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Minik Mertcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)Minik Mertcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)Minik Mertcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)Minik Mertcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

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