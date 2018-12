Minik Miraç, dövülerek öldürüldü (2)

BABADAN EVLADA HÜZÜNLÜ VEDA

Mersin'in Tarsus ilçesinde Onur K.'nin, çalışmak için gittiği İzmir'e yola çıkmadan önce oğlu Miraç K. ile ilgili hüzünlü bir veda paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Onur K.'nin paylaşımı şöyle:

"Aslan oğlum, bu son hüzün. Bu son veda. İnşallah sabrın sonu selamettir. Her şey senin geleceğin için zamanı geldiğinde bir daha hiç ayrılmayacağız. Evet rahat ve de huzurluyum. Ama hasret çekmek var. Kaderde sana hasret kalmak. Her şeyin hayırlı olması için mücadele vermek benim en büyük görevim. Sen benim dünyam, yarınlarımın aydınlık ışığısın. Bu hayat zor, evet ama zoru başarmak inanmaktır. Biz inanarak çıktık. Kimin ne dediği ne düşündüğü önemli değil. Benim senin için neler yaptığım ne mücadeleler verdiğim Yaradanın her şeye kadir olduğu ve bildiği apaçıktır."

