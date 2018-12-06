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Minik Miraç, dövülerek öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 16:51 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde merdivenden düştüğü söylenerek baygın halde hastaneye getirilen, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan 2,5 yaşındaki Miraç K.'nın dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Tolunay DUMAN-TARSUS,(Mersin),(DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde merdivenden düştüğü söylenerek baygın halde hastaneye getirilen, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan 2,5 yaşındaki Miraç K.'nın dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre O.K. ve S.K. çifti anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Çiftin 2,5 yaşındaki çocukları Miraç, baba O.K.'nin yanında kaldı. Ancak baba 5 ay önce İzmir'e çalışmaya gitti. Miraç bebeği de önceden tanıdığı F.S. (36) isimli kadın ile bu kadının beraber yaşadığı T.B.'ye (41) bakmaları için emanet etti. Miraç bebek, 3 Aralık günü merdivenden düştüğü iddiasıyla yarı baygın halde Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, F.S.'yi gözaltına aldı. F.S. sorgusunda Miraç bebeği birlikte yaşadığı T.B.'nin dövdüğünü öne sürdü. T.B.'ye, bebeği neden dövdüğünü sorduğunda kendisinin de dövüldüğünü idda eden F.S., bu olaydan 3 gün sonra ise çalışmak için Hatay'a gittiğini anlattı. Miraç'ı bıraktığı T.B.'nin kendisini telefonla arayarak bebeğin öldüğünü söylediğini anlatan F.S., Bana bebeğin nefes almadığını, dilinin boğazına kaçtığını söyledi. Ben de komşuyu arayarak bebeği alıp hastaneye götürmesini söyledim, ancak kurtarılamamış diye ifade verdi. Bunun üzerine polis, T.B.'yi Tarsus'ta yakaladı. Ancak T.B. kendisinin Suriyeli Muhammed Ahmet olduğunu öne sürdü. Polis merkezine götürülen T.B.'nin parmak iziyle gerçek kimliği tespit edildi. Şüphelinin 4 ayrı suçtan arama kaydı olduğu belirlendi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B. tutuklanırken, F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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