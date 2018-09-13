Minik Miray, anaokulunun havuzunda boğuldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da anaokulunda annesiyle birlikte müdürün odasında otururken bir anda gözden kaybolan zihinsel engelli Miray Korkmaz (5), dengesini kaybedip düştüğü yüzme havuzunda boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. Annesi ile birlikte okul müdürünün yanına giden zihinsel engelli minik Miray Korkmaz, bir anda gözden kayboldu. Anaokulu öğretmenleri ve tedirgin olan anne Korkmaz, tarafından okul didik didik arandı. Okulun bodrum katında bulunan yüzme havuzuna giden öğretmenleri, suyun içinde cansız vaziyette duran minik Miray'ı gördü. Miray, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren minik Miray'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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