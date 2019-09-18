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Minik mucitlerden alarmlı bebek arabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

İki ortaokul öğrencisi, bebeklerin arabalarından kaçırılmalarını önlemek için cep telefonuyla entegre çalışan alarm sistemi geliştirdi - Damla Ece Boynukısa: - "Telefona bebek arabasıyla ilişkilendirilen bir uygulama yükleniyor. Bluetooth vericisi sayesinde telefonla iletişim kurulabiliyor. Uygulamadaki 'güvenli mod' tuşuna basıldığında bebek arabasındaki kilit sistemleri aktif hale geliyor. Bebek yerinden kaldırıldığında alarm ötüyor" - Bilgay Toktaş: - "Diğer bebek arabalarından farklı olarak, güvenlik önlemleri yüksek olduğu için ailelerin bunu kullanmaları daha mantıklı olacaktır"

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Ortaokul öğrencileri Damla Ece Boynukısa ve Bilgay Toktaş, çocukların bebek arabalarından kaçırılmalarını önleyecek projeleriyle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST İstanbul) rekabet ediyor.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezinde eğitim alan 11 yaşındaki Boynukısa ve Toktaş, bebek kaçırılmalarını önlemek amacıyla "Tanıyan Teknoloji" isimli proje geliştirdi.

Projenin geliştiricilerinden Damla Ece Boynukısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haberlerde birçok kez bebeklerin arabalarından kaçırıldığına denk geldik. Biz de bu olaya 'dur' demeye karar verdik ve 'Tanıyan Teknoloji'yi gerçekleştirdik." dedi.

Proje kapsamında telefona bebek arabasıyla ilişkilendirilen bir uygulama yüklendiğini anlatan Boynukısa, şöyle devam etti:

"Bluetooth vericisi sayesinde telefonla iletişim kurulabiliyor. Uygulamadaki 'güvenli mod' tuşuna basıldığında bebek arabasındaki kilit sistemleri otomatik aktif hale geliyor. Böylece, bebek arabası uygulama kullanılmadan hiçbir şekilde hareket ettirilemiyor. Bebek yerinden kaldırıldığında alarm ötüyor. Ayrıca, 'bebeğim nerede' butonuna basıldığında, bebek arabasının nerede olduğunu harita üzerinde gösteren bir sistemi de var. Anne ve babalar isterlerse 'sesli komut' özelliğini de devreye sokabiliyor. Bu özellik de, güvenli modla aynı işlevi görüyor. Uygulamada şifre de kullanabiliyorsunuz."

- "Bütün bebekleri koruyabilmeyi hedefliyoruz"

Anne ve babalara seslenen Boynukısa, "Projemiz kesinlikle ekonomik. Hiçbir özelliği olmayan ama çok pahalı bebek arabaları gördük. Bizim bebek arabamız asgari ücrete uyumlu. Yapımı şu an 200 lira. Seri üretime geçildiğinde daha da ucuzlayacaktır. Böylece bütün bebekleri koruyabilmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Boynukısa, TEKNOFEST ile ilgili düşüncelerine de değinerek, "TEKNOFEST, Türk gençlerinin kendilerini mutlu hissetmeleri, yararlı bir şeyler yapabildiklerini fark etmelerini ve projelerini gösterme imkanı bulabilmelerini sağlıyor. Herkesin öz güvenini gerçekten yerine getiriyor. Muhteşem bir deneyim." ifadelerini kullandı.

- "Güvenlik önlemleri yüksek"

Bilgay Toktaş da projeyi geliştirirken haberlere yansıyan bebek kaçırılma olaylarından yola çıktıklarını belirterek, "Diğer bebek arabalarından farklı olarak, güvenlik önlemleri yüksek olduğu için ailelerin bunu kullanmaları daha mantıklı olacaktır." dedi.

Toktaş, projelerini yarışmada sergileme imkanına eriştikleri TEKNOFEST'in dünyanın en büyük festivali olduğunu belirterek, "Burada çocuklardan büyüklere her yaştan kişi yeteneklerini sergileme imkanı buluyor. Herkes gelip, yeteneklerini sergileyen kişileri dinleyebiliyor ve farklı şeyler de üretebiliyor. Bence çok güzel bir deneyim." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
bebek arabası icat minik mucitler TEKNOFEST

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