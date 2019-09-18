Minik mucitlerden alarmlı bebek arabası

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Ortaokul öğrencileri Damla Ece Boynukısa ve Bilgay Toktaş, çocukların bebek arabalarından kaçırılmalarını önleyecek projeleriyle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST İstanbul) rekabet ediyor.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezinde eğitim alan 11 yaşındaki Boynukısa ve Toktaş, bebek kaçırılmalarını önlemek amacıyla "Tanıyan Teknoloji" isimli proje geliştirdi.

Projenin geliştiricilerinden Damla Ece Boynukısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haberlerde birçok kez bebeklerin arabalarından kaçırıldığına denk geldik. Biz de bu olaya 'dur' demeye karar verdik ve 'Tanıyan Teknoloji'yi gerçekleştirdik." dedi.

Proje kapsamında telefona bebek arabasıyla ilişkilendirilen bir uygulama yüklendiğini anlatan Boynukısa, şöyle devam etti:

"Bluetooth vericisi sayesinde telefonla iletişim kurulabiliyor. Uygulamadaki 'güvenli mod' tuşuna basıldığında bebek arabasındaki kilit sistemleri otomatik aktif hale geliyor. Böylece, bebek arabası uygulama kullanılmadan hiçbir şekilde hareket ettirilemiyor. Bebek yerinden kaldırıldığında alarm ötüyor. Ayrıca, 'bebeğim nerede' butonuna basıldığında, bebek arabasının nerede olduğunu harita üzerinde gösteren bir sistemi de var. Anne ve babalar isterlerse 'sesli komut' özelliğini de devreye sokabiliyor. Bu özellik de, güvenli modla aynı işlevi görüyor. Uygulamada şifre de kullanabiliyorsunuz."