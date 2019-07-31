HABER

Minik Murat’ın en büyük hayali yeni bir bisiklet

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

Ordu’nun yaylalarından gönüllerince oynayan çocukların imkansızlıklara rağmen mutlulukları gözlerine yansıyor.Yaz mevsimiyle birlikte yaylalara giden ailelerin çocukları, serin ve temiz havada gün boyu doyasıya eğleniyor.

Minik Murat’ın en büyük hayali yeni bir bisiklet

Ordu’nun yaylalarından gönüllerince oynayan çocukların imkansızlıklara rağmen mutlulukları gözlerine yansıyor.
Yaz mevsimiyle birlikte yaylalara giden ailelerin çocukları, serin ve temiz havada gün boyu doyasıya eğleniyor. Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası sınırları içerisinde bulunan ve etrafı ormanlarla çevrili Tosunalan Obası’nda tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocukları yemyeşil çimenlerde gönüllerince hem oynuyor, hem de ailelerine yardımcı oluyor.
Dedesi ve anneannesiyle birlikte ilçenin Tosunalan Obası’nda yaşayan 5 yaşındaki Murat Tepe, bisikletiyle gün boyu çimenlerde tur atıyor.
Minik Murat Tepe, küçük yaşına rağmen gözü gibi baktığı bisikletini bozulur ve kırılır diye kimseye vermek istemiyor. Minik çocuğun en büyük hayali ise güzel bir bisiklete sahip olmak.
Torununun bisiklet sürmeyi çok sevdiğini belirten dede Hasan Tepe, “İmkânlarımız sınırlı olduğu için şimdilik torunun mevcut bisikletini kullanıyor. İnşallah bir gün torunuma güzel bir bisiklet alacağım. Çünkü yeni bir bisiklete kavuşmak torunumun en büyük isteği” dedi.

Minik Murat’ın en büyük hayali yeni bir bisiklet

Minik Murat’ın en büyük hayali yeni bir bisiklet

Minik Murat’ın en büyük hayali yeni bir bisiklet

PARTNERÜnlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?Ünlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?
Kaçak ve belgesiz tur düzenleyen 36 acenteye ceza kesildiKaçak ve belgesiz tur düzenleyen 36 acenteye ceza kesildi
KidZania’da yaz aktiviteleri devam ediyorKidZania’da yaz aktiviteleri devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Bayrama sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Ankara'da narkotim motorize ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Korkulu rüyaları oldu! Lakabı: Hayalet

Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor

Sona yaklaşılıyor! Havadan böyle görüntülendi

Günlük burç yorumları 31 Temmuz Çarşamba - Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Onlar narkotik timinin 'hayalet'leri!

Onlar narkotik timinin 'hayalet'leri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.