HABER

Minik Nehir, hayata tutunmak için ilik bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, Çiğdem (30) ile Ali Yeşil (30) çiftinin 6 aylık bebeği Nehir Ayla'ya, hemofagositik sendrom hastalığı tehşisi konuldu.

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- TUNCELİ'de, Çiğdem (30) ile Ali Yeşil (30) çiftinin 6 aylık bebeği Nehir Ayla'ya, hemofagositik sendrom hastalığı tehşisi konuldu. Nehir Ayla, hayata tutunmak için ilik bekliyor. Tunceli'de minibüs şoförlüğü yapan Ali Yeşil ile Çiğdem Yeşil'in ilk bebekleri 6 aylık Nehir Ayla'ya hemofagositik sendrom hastalığı tanısı konuldu. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Nehir'in hayata tutunması için ilik nakli gerekiyor. Yeşil çifti, kızlarının tedavisi için kan bağışı yapılmasını istiyor. Bebeğine ilik nakli yapılması için sosyal medyada kampanya başlattığını anlatan anne Çiğdem Yeşil, Nehir'in 2 aydır tedavi gördüğünü belirterek, "Nehir, hemofagositik sendrom hastası. 2 aydır tedavi görüyor. Tedavi sürecin de şu an ilaç tedavisi yapılıyor ama doktorun dediğine göre ilik nakli olması gerekiyor. Bunun için uygun donör aranıyor. Ben ve eşimin ilikleri uymadı. O yüzden insanların duyarlı olmasını istiyorum. İlik arıyoruz. İlik bulunsa bile şuan bulunduğumuz hastane ilik nakli yapmıyor, ilik nakli yapan hastaneye gitmemiz gerekiyor. Nehir tedaviye cevap veriyor diye söylendi bize. İlk güne göre iyi. Yoğun bakıma girip çıkmışlığı var. Bir daha yoğun bakıma girmesini istemiyorum. O yüzden insanlardan kan bankalarına giderek ilik nakli için kan vermelerini istiyorum. Doktorlar benim ve eşimin ilikleri uymadığı için ve akrabalardan alınan kanlarında yüzde 1 ihtimalle uyabileceğini söylediler. Eğer ilik nakli olmazsa hayati riski söz konusu. Şu an durumu iyi. Bize gülüyor. Bu hastalığın ne olacağı belli değil. Bu hastalık kötü bir hastalık, yardım bekliyoruz" dedi.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Matruşka yumurtaMatruşka yumurta
Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için 200 bine yakın imzaTek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için 200 bine yakın imza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.