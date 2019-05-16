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Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 07:54 | Son Güncelleme

Kars’ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük kız çocuğu 5 gündür aranıyor. Bu sabah erken saatlerde başlayan arama çalışmaları yine dere kenarında yürütülüyor.

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Sarıkamış’a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 tarihinde evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin, bulunması için çalışmalara yeniden başlandı.Dün gece havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmaları, küçük kızın eteğinin bulunduğu derede yapılıyor. Eriyen kar sularının karıştığı derede yürütülen çalışmalarda zaman zaman ekiplerde zor anlar yaşıyor.

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Sarıkamış’ta yürütülen arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 5 kişilik “Kurbağa Adam” ile yürütülürken, arama çalışmalarına Kars Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği “Atak”ta destek veriyor.

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Dere kıyısı boyunca yaklaşık 22 kilometrelik alanda tarama yapan ekipler, bugün de arama çalışmalarına Çayarası Köyü’nde başladı. Küçük Nurcan Sade, kayboluşunun 5’inci gününde Çayarası’ndan geçen dere boyunca aranıyor.

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Kaynak: İHA

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Kars Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Kurbağa adam

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