Minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle Edebali Anaokulu öğrenceleri düzenlenen etkinlikte buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programı sırasıyla, öğrencilerimizin gösterileri, kora ile devam etti.

Günü anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Okul Müdüresi Ceyda Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 günü ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi, cumhuriyet idaresidir’ diyerek Cumhuriyeti ilan ettiğini söyledi. Cumhuriyetin Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değer olduğunu sözlerine ekleyen Özdemir sözlerine şöyle devam etti;

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, olmuş, bitmiş bir süreç değildir. Tam tersine onun 'Devrimcilik İlkesi' gereği sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak olan, yani bu ülkenin gerçek sahibi olan siz çocuklarımıza düşmektedir" diyerek, Atatürk'ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” sözleriyle konuşmasına son verdi.

Konuşmanın ardından Okyanus Sınıfı'nın hazırladığı şiir dinletisi, Neşeli Yıldızlar Sınıfı'nın hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk’ün özlü sözleri, Gökyüzü Sınıfı'nın hazırladığı Kurtuluş Savaşı kahramanları canlandırması, okulun öğrencileri tarafından oluşturulan korunun Cumhuriyet Hürriyet Demek ve Atatürk Çocukları adlı şarkıları seslendirmesi ile son buldu.

İHA

