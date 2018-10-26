HABER

Minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

Bilecik Edebali Anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledikleri etkinlikle bayramı coşkuyla kutladı.

Minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle Edebali Anaokulu öğrenceleri düzenlenen etkinlikte buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programı sırasıyla, öğrencilerimizin gösterileri, kora ile devam etti.

Günü anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Okul Müdüresi Ceyda Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 günü ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi, cumhuriyet idaresidir’ diyerek Cumhuriyeti ilan ettiğini söyledi. Cumhuriyetin Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değer olduğunu sözlerine ekleyen Özdemir sözlerine şöyle devam etti;

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, olmuş, bitmiş bir süreç değildir. Tam tersine onun 'Devrimcilik İlkesi' gereği sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak olan, yani bu ülkenin gerçek sahibi olan siz çocuklarımıza düşmektedir" diyerek, Atatürk'ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” sözleriyle konuşmasına son verdi.

Konuşmanın ardından Okyanus Sınıfı'nın hazırladığı şiir dinletisi, Neşeli Yıldızlar Sınıfı'nın hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk’ün özlü sözleri, Gökyüzü Sınıfı'nın hazırladığı Kurtuluş Savaşı kahramanları canlandırması, okulun öğrencileri tarafından oluşturulan korunun Cumhuriyet Hürriyet Demek ve Atatürk Çocukları adlı şarkıları seslendirmesi ile son buldu.

İHA

PARTNERYasemin modaya uyduYasemin modaya uydu
Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili kritik uyarıSon dakika! Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili kritik uyarı
Türk mimara Londra'da en iyi iç tasarım ödülüTürk mimara Londra'da en iyi iç tasarım ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik 29 Ekim

En Çok Okunan Haberler

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Pınar Altuğ yapılan yoruma yine sessiz kalmadı

Pınar Altuğ yapılan yoruma yine sessiz kalmadı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Kabinenin Twitter ve Instagram karnesi

Kabinenin Twitter ve Instagram karnesi

Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili kritik uyarı

Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili kritik uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.