Minik öğrenciler ana haber bülteni sundu

Nevşehir’de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının ana haber bültenini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler sundu.

Nevşehir’de yayın yapan Anadolu TV’nin ana haber bültenini 7 yaşındaki Rüya Nefes Karaca ile 9 yaşındaki Emel Cemre Kesici sundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ana haber bültenini sunan öğrencilerin heyecanı ekranlara yansırken, öğrenciler tarafından sunulan ana haber bülteni Nevşehir halkı tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi.

