HABER

Minik öğrenciler atık malzemelerden giysi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Anaokulu öğrencileri, kağıt ve plastik gibi atıklardan hazırladıkları giysilerle defile sundu

Tokat'ta anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırladıkları giysilerle defile gerçekleştirdi.

Tokat Valiliği, Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir süre önce başlatılan "Sıfır Atık Tokat" projesi kapsamında 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin yardımıyla gazete, plastik tabak, pet şişe, karton ve çöp poşeti gibi atıklardan çeşitli giysiler hazırladı.

Öğrenciler, hazırladıkları giysilerle Güzel Sanatlar Lisesinin bahçesinde defile sundu.

Vali Ozan Balcı, defilenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Kaynaklarımızı israf etmemeliyiz. Tokat'ta da bu anlamda 'Sıfır Atık' projesi başarılı şekilde yürütülüyor. İnşallah bu başarı artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Programın ardından Vali Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile öğrenciler, plastik şişeleri "Geleceğini çöpe atma potaya at" sloganıyla basket potası gibi yapılan geri dönüşüm kutularına attı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ahmet Eke: Motosikletlilerle gönül bağı oluşturduk Ahmet Eke: Motosikletlilerle gönül bağı oluşturduk 
Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istediKimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anaokulu öğrencisi defile Tokat

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD'dan deprem açıklaması! 'Herkes hisseder, korku verir'

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza!

Korkunç görüntü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çanakkale Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü? Bakan Kurum açıkladı

Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Süleyman Pehlivan'a 13 yıl 6 ay hapis cezası!

Süleyman Pehlivan'a 13 yıl 6 ay hapis cezası!

9 can alan Bayburt'taki 'ölüm çukuru'nu uzmanlar inceleyecek

9 can alan Bayburt'taki 'ölüm çukuru'nu uzmanlar inceleyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.