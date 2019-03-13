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Minik öğrenciler geri dönüşüm için ev ev geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Amasya'da ilkokul öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında evleri gezerek topladıkları plastik, pil, metal, kağıt gibi malzemelerle geri dönüşüme katkı sağlıyor ve vatandaşları bilinçlendiriyor

Amasya'da ilkokul öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ev ev gezerek topladıkları plastik, pil, kağıt gibi malzemelerle geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla okullarında ve mahallelerinde çalışma başlattı.

Ailelerinden ve çevrelerinden destek alan öğrenciler, belirli yerlere geri dönüşüm kutuları koyup atık malzeme toplarken, evleri gezerek de vatandaşları bilinçlendiriyor.

Sınıf öğretmeni Semiha Korkmaz, AA muhabirine, bazı öğrencilerin geri dönüşüm için bir şey yapmak istemesi üzerine çalışmayı yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin geri dönüşümün önemini bu yaşta anladıkları için onlara destek verdiğine işaret eden Korkmaz, "Çocuklar bu konuda kendileri fikirler sundu. Kapı kapı dolaşıp hiç çekinmeden komşularından pet ve cam şişe, metal atık, kağıt gibi geri dönüştürülebilir ne varsa istedi. Kendileri geri dönüşüm kutusu yaptılar. Bunları da toplayıp okulumuzdaki büyük kutuya atarak geri dönüşüme katkı sağlamış oldular." ifadelerini kullandı.

Beklediklerinden daha çok ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Korkmaz, çocuklarının davranışını herkesin örnek alması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerden Efsa Seçilmiş de doğa elçileri olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında çevreyi koruyup kirletmeyeceklerine söz verdiklerini anlattı.

Komşularını bilinçlendirip apartmanlara atık kutuları koyduklarını belirten Seçilmiş, "Biz doğa elçileri olarak bilinçlendirmek için bütün komşularımızla konuştuk, hepsine söyledik. Pilleri, camları, metalleri, kağıtları, hepsinin ayrıştırılmasını söyledik ve işe yaradı." değerlendirmesinde bulundu.

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Amasya geri dönüşüm İlkokul Öğrencileri "Sıfır Atık Projesi"

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