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  4. Minik öğrenciler, güzel sanatlar fakültesinde baskı resim yapmayı öğrendi

Minik öğrenciler, güzel sanatlar fakültesinde baskı resim yapmayı öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde anaokulu öğrencilerine baskı resim dersi verildi.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde anaokulu öğrencilerine baskı resim dersi verildi. Minikler, akrilik boya kullanarak değişik şekillerde yaptıkları baskı resimleri sergiledi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık, baskı resim sanatını öğretmek için fakülte binasında anaokulu öğrencileriyle çalışma yaptı. Merkez Palandöken ilçesindeki Yenikent Anaokulu'nun öğrencilerini resim bölümü atölyesinde misafir eden Doç. Dr. Cemile Didem Özışık, önce baskı resimi anlattı. Özışık'ın köpük tabaklara çizdikleri resimler üzerine nasıl baskı yapılacağını tarifinden sonra resim bölümü öğrencilerinin yardımıya anaokulundan gelen minikler, çeşitli renkteki boyalarla çalışma gerçekleştirdi. Çiçek, böcek ve değişik şekillerde hazırlanan resimleri akrilik boya kullanarak kağıda baskı yapan minikler, eserlerini atölyedeki iplere asarak kurumaya bıraktı.
Baskı resimin çok ağır kimyasal ve matbaa tekniğiyle yapıldığını belirten Doç. Dr. Cemile Didem Özışık, anaokulu öğrencileri için daha sağlıklı olduğu için akrilik boyayı tercih ettiklerini söyledi. Köpük tabak üzerine kalemle yaptıkları resimlerin çeşitli boyalarla kağıtlara basıldığını anlatan Özışık, öğrencilerin eğlenceli ve iyi bir vakit geçirdiklerini kaydetti. Özışık, "Baskı resim, bir sanat dalı. Çocuklar sanatla rehabilite olmalı. Resim yapmanın amacı çocukları rehabilite etmek olmalı. Boyayla temas etmeleri, resim yapmaları onlar için bir rehabilite alanı. Baskı resimlerin tek bir seferlik değil çoğaltılabilir olması ve tek plaktan istediğimiz kadar baskı alabiliyoruz. Bu da çocukların ilgisini çeken bir yöntem" diye konuştu.

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