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Minik öğrenciler, harçlıkları ile maddi imkanları iyi olmayan ailelere pazar alış verişi yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 09:09 | Son Güncelleme

Erzincan’da minik öğrenciler bir hafta boyunca harçlıklarını biriktirdikten sonra pazarda alışveriş yaparak aldıklarını ihtiyaç sahibi ailelere verdiler.Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi minik kardeşleri ile el ele vererek güzel bir projeyi daha hayata geçirdiler.Minik öğrenciler bir hafta boyunca harçlıklarını biriktirdikten sonra pazarda alışveriş yaparak aldıklarını ihtiyaç sahibi ailelere verdiler.

Erzincan’da minik öğrenciler bir hafta boyunca harçlıklarını biriktirdikten sonra pazarda alışveriş yaparak aldıklarını ihtiyaç sahibi ailelere verdiler.
Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi minik kardeşleri ile el ele vererek güzel bir projeyi daha hayata geçirdiler.
Minik öğrenciler bir hafta boyunca harçlıklarını biriktirdikten sonra pazarda alışveriş yaparak aldıklarını ihtiyaç sahibi ailelere verdiler. Erzincan’da yaşları küçük fakat kalpleri koskocaman olan minik öğrenciler harçlıkları ile maddi imkanları iyi olmayan ailelere pazar alış verişi yapıp gönülleri fethettiler. Erzincan Gençlik Merkezi gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetler ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi minik kardeşleri ile el ele vererek güzel bir projeyi daha hayata geçirdiler.
Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu, öğrencileri maddi imkanı iyi olmayan aileler ve akranları için ailelerinin kendilerine verdikleri harçlıkları biriktirip Erzincan Gençlik Merkezi üyeleri ile pazar alış verişine çıktılar. Pazar alış verişinde de çevre hassasiyetini dikkate alan gençler Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği Genç Dönüşüm Projesi kapsamında Erzincan Gençlik Merkezinde elleriyle diktikleri bez torbaları hem vatandaşlara dağıttılar hem de kendileri kullanarak çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak için örnek oldular. Pazardan çeşitli meyve ve sebze alan minik yürekler aldıkları sebze ve meyveleri maddi imkanları iyi olmayan ailelere götürüp hediye ettiler.
Yaptıkları iyilik ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten öğrencilerden Asaf Berat Arabacı, “Bugün doğayı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için, onlara daha güzel bir çevre bırakmak için insanlara bez poşet dağıttık. Ve bir haftalık biriktirdiğimiz harçlıklar ile gelip pazardan aldığımız şeyleri ihtiyaç sahiplerine verdik” dedi.
Öğrencilerden Eslem Hüda Özkan ise “Biz ihtiyaç sahipleri için bir hafta biriktirdiğimiz harçlıkları pazara gelip meyve sebze alışverişi yaptık. Ve bunları ihtiyaç sahiplerine götürdük. İnsanların plastik poşetleri bırakması, doğayı koruması için onlara bez poşet dağıttık” ifadelerine yer verdi.
Yapılan faaliyet hakkında bilgi veren Öğretmen Metin Bahar, “Çocuklar ile bir proje yapmak istedik. Çocukların fikirlerini aldık. Çocuklar hocam ihtiyaç sahiplerine yardım etsek çok güzel olur düşüncesindeydi. Biz de bu fikir üzerinde daha neler yapabiliriz diye düşündük ve öğrencilerle bir karar aldık. Bir hafta boyunca herkes harçlığını biriktirecek biriktirdiği harçlıklarla gelip pazarda sevdiği şeyleri alacak kendisi alacak, kendisi için alacak ama kendisine almayacak. Bunu ihtiyaç sahibi olan şehrimizde yaşayan, kendileri gibi öğrenci ve ailelere dağıtmayı düşündük. Burada ki amaç şuydu, öğrenci iyiliği hem yapsın, hem görsün hem de hissetsin. Yani yaparak ve yaşayarak iyiliği daha güzel olacak şekilde kanıksamasını istedik. Bu hafta ki projemizi de bu şekilde yapmış olduk. Öğrencilerinde mutlu olduğunu düşünüyorum. Esas önemli olan şu iyiliği yapan olan değil, iyiliği yapılacak olan insanlara ulaşabilmektir. Biz de bu ailelere ulaşabildiğimiz için kendimiz adına çok mutlu olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

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