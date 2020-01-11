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  4. Minik öğrenciler harçlıklarını biriktirip görme engellilere beyaz baston aldılar

Minik öğrenciler harçlıklarını biriktirip görme engellilere beyaz baston aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Kartallı minik öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklar ile görme engellilere akıllı beyaz baston aldılar.

Kartallı minik öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklar ile görme engellilere akıllı beyaz baston aldılar. Görme engellilerin karanlığına ışık olan minikler, bu hareketleri ile takdir topladılar. Görme engelliler, kendilerine bu anlamlı yardımda bulunan miniklerle bir araya gelerek beyaz bastonlarını aldılar.
Kartal’da özel bir okulun öğrencileri, birbirlerine yılbaşında alacakları hediyelerden vazgeçerek anlamlı bir adım attı. Minik öğrenciler hediye için biriktirdikleri harçlıkları toplayarak, ilçede yaşayan 8 görme engelli vatandaşa akıllı beyaz baston aldılar. Kartal Belediyesi işbirliğiyle ‘Hediyemden vazgeçtim, karanlığa ışık oldum’ sloganıyla hayata geçirdikleri bu yardım ile minik öğrenciler takdir topladılar.
Görme engelli 8 vatandaş, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in makamında minik öğrencilerle bir araya geldi. Sohbet havasında düzenlenen organizasyonda görme engellilere, akıllı beyaz bastonları Başkan Gökhan Yüksel tarafından takdim edildi. Görme engelliler, engel algılama özelliği ve Bluetooth ile telefon entegrasyonuna sahip akıllı bastonlarına sahip olmalarında yardım ettiği için minik öğrencilere ve Kartal Belediyesine teşekkür ettiler.
Akıllı bastonuna kavuşan görme engelli çocuk, “Çok teşekkür ediyorum. Artık yollarda daha rahat bir şekilde yürüyebileceğim” dedi.
Akıllı bastonun kendileri için yararlı olacağını ifade eden görme engelli vatandaş, “Gerçekten güzel bir proje, yapanlara teşekkür ederiz. Bizim için iyi oldu, hayatımız kolaylaşacak” diye konuştu.

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