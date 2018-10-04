Minik öğrenciler, hayvan hastanesi açılışında köpekleri sevdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, belediye tarafından kurulan hayvan hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından minik öğrenciler, köpekleri sevmek için birbirleriyle yarıştı.

Yukarı Soku Mahallesi mevkisinde kurulan, içinde 2 ameliyathane, dijital röntgen odası, ultrasonografi ile muayene odası, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ünitesi, kedi bakım ünitesi, hayvan yıkama ve kurutma odası, ameliyat öncesi ve sonrası bakım odaları, kuduz ve diğer zoonoz hastalıklara karşı 6 karantina odasına sahip Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Hastanede, yavrulu her anne için mutlaka ayrı ve özel bir oda tahsis edildiği, atların, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da bakılıp tedavi edildiği 3 ayrı barınak bulunduğu belirtildi.

Hastanenin açılışına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, hayvan severler ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi Bolu Atatürk İlkokulu öğrencileri protokole dans gösterisi yaptı. Öğrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.