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Minik öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

Niğde'de ilkokul öğrencilerinin doğaya kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bıraktığı "İyilik günü etkinliği" düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de, ilkokul öğrencileri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için evlerinden getirdikleri, komşularından ve esnaftan topladıkları yemleri doğaya bıraktı.

Dumlupınar İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, "İyilik günü etkinlikleri" kapsamında evlerinden, komşularından ve esnaftan hayvanlar için yiyecek temin etti.

Yaklaşık 20 öğrenci, toplanan yemleri öğretmenleri ve velileriyle Yeşilburç köyü civarında hayvanlar için doğaya bıraktı.

Okulun müdür yardımcısı Veli Hayta, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara eğitim vermenin yanında onların kendilerini tanımalarını sağlamak olduğunu da söyledi.

Bunun için de çocukların çevreyi, doğayı ve hayvanları tanımaları gerektiğini belirten Hayta, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yaban hayvanlarına yem verme etkinliği düzenledik. Çocukların, kış aylarında yaban hayvanlarının yeme ihtiyacı olduğunun farkına varmalarını ve onların ihtiyaçlarını gidermeleri için proje üretmelerini istedik. Büyüdüklerinde de hayvanlara ve doğaya sahip çıkmaları için bu etkinliği yaptık. Öğrencilerle nasıl bir etkinlik yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişi yaptık. Onlar da evlerinden komşularından esnaftan yiyecek topladı. Şimdi de toplanan yemleri hayvanlara veriyoruz."

Hayvansever Ümit Kaya ise her hafta hayvanlara yem bıraktığını anlatarak, "Bu hafta Dumlupınar İlkokulu yetkilileri benimle iletişime geçti. Çocukları da bu işin içine katarak onlarla hayvanları besleme etkinliği düzenledik. Bu tür etkinlikler çocukların bilinçlenmesi açısından faydalı olacaktır." diye konuştu.

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