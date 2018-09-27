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Minik öğrenciler için "basketbol potası" şeklinde çöp kutuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesince, çocuklara temizlik bilincini aşılamak amacıyla okullara basketbol potası şeklinde çöp kutuları yerleştirildi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesi, çocuklara temizlik bilincini aşılamak amacıyla okullara basketbol potası şeklinde çöp kutuları kurdu.

Cizre Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla hem okulların temiz kalması hem de öğrencilere temizlik bilincini aşılamak amacıyla okullara "basket çöp potaları" yerleştirildi.

Belediyenin, okulların bahçesine "temiz insan, temiz çevre" sloganıyla çevreye duyarlılığını arttırmak için yerleştirdiği kutular sayesinde öğrenciler, çöplerini eğlenceli bir şekilde topluyor ve çevrelerinin temiz kalmasını sağlıyor.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan da çocuklarda temiz çevre duyarlılığını arttırmak için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

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cizre belediyesi

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