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Minik öğrenciler ilk günde okulu tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

YENİ eğitim öğretim yılında anaokulu ve birinci sınıf ile orta ve liseye bu yıl başlayacak toplam 4 milyon 300 bin öğrenci iki günlük uyum eğitimine başladı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- YENİ eğitim öğretim yılında anaokulu ve birinci sınıf ile orta ve liseye bu yıl başlayacak toplam 4 milyon 300 bin öğrenci iki günlük uyum eğitimine başladı. İlk günde bazı öğrenciler annelerinden ayrılır gözyaşı dökerken, öğretmenleri minik çocuklara okulu tanıttı.

Öretmenler minikleri sıralarında otururken anneleri ise koridor veya okul bahçelerinde onları bekledi. Leyla Bayram İlkokulu'nda öğretmenler sıraya dizdiği minik öğrencilere okul turu yaptırarak, sınıflarını,öğretmenler odasını, tuvalet ve kantinlerin yerini gösterdi. Bazı sınıflarda anneler önce çocukları ile aynı sıraya oturtuldu daha sonra dışarı çıkarıldı. Çok sayıda öğrenci oldukça rahat görünürken, annelerinden kısa süreliğine de ayrılan minikler zaman zaman gözyaşı dökerken, yanlarındaki arkadaşları onları sakinleştirmeye çalıştı.

Bu arada ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerine de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitapları ücretsiz olarak verildi. Bakanlığın açıkladığı 2019-2020 akademik takvimine göre ilk dönem 9 Eylül-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 günlük bu tatil ardından yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. Bu tatil de hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 güne çıkacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci yine hafta sonu tatili ile 9 güne çıkacak ara tatil ardından 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönem 19 Haziran’da tamamlanacak.

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