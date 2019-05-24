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Minik öğrenciler kısa filmlerde rol aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde milli değerlerin benimsenmesi amacıyla hayata geçirilen "Adam Olacak Çocuk Projesi" kapsamında öğretmen, veli ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin rol aldığı kısa filmlerin gala gösterimi gerçekleştirildi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde öğrencilerin de rol aldığı kısa filmlerin gala gösterimi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin milli değerleri unutmaması ve bu değerlerin korunması amacıyla "Adam Olacak Çocuk Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında 23 kişiden oluşan öğretmen, veli ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin rol aldığı Nasrettin Hoca, Şerife Bacı, Evliya Çelebi gibi değerlerin anlatıldığı 14 kısa film hazırlandı.

Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, küçük oyuncuların rol aldığı kısa filmlerin gösterimi gerçekleştirildi.

Derslerde öğrenciler için kaynak olacak filmlerin ilçe merkezinde açık hava sinemasında gösterime sunulacağı bildirildi.

Kaymakam Murat Çiçek, törende yaptığı konuşmada, anlamlı bir projeye imza atıldığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de değerler eğitimi açısından önemli bir çalışma yapıldığını söyleyerek, "Kısa filmlerin hazırlanmasında yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve ilçede yer alan kamu kuruluşlarının hep birlikte yer alması, projeyi daha da değerli kıldı. Proje, alanında ilk olma özelliği de taşıyor." ifadesini kullandı.

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