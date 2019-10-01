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Minik öğrenciler kum havuzunda paylaşmayı öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Erzincan’da bir ilkokulun bahçesine öğretmenler tarafından yapılan ve içerisine çeşitli oyuncaklar doldurulan kum havuzunda minik öğrenciler teneffüs aralarında paylaşmayı öğrenerek eğleniyor.Erzincan merkez Çağlayan beldesinde Çağlayan İlkokulunda öğretmenler tarafından okul bahçesine kum havuzu yapıldı.

Erzincan’da bir ilkokulun bahçesine öğretmenler tarafından yapılan ve içerisine çeşitli oyuncaklar doldurulan kum havuzunda minik öğrenciler teneffüs aralarında paylaşmayı öğrenerek eğleniyor.
Erzincan merkez Çağlayan beldesinde Çağlayan İlkokulunda öğretmenler tarafından okul bahçesine kum havuzu yapıldı. İçerisine çeşitli oyuncukların da koyulduğu kum havuzunda minik öğrencilerin teneffüs aralarında oyuncaklarla oyun oynayarak birlikte vakit geçirmeleri, paylaşmayı öğrenmeleri ve doğru iletişim kurmaları hedeflendi. Projenin öğrencilere iletişim, özveri ve beceri kazandıracağını belirten Proje Koordinatörü Kökşan Bafralı, amaçlarının öğrencilerin birlikte vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

“Öğrencileri hayata hazırlamalıyız”
Proje ile ilgili bilgi veren Çağlayan İlkokulu 4. Sınıf öğretmeni Kökşan Bafralı, “Hızla gelişen, değişen ve yenilenen eğitim sistemimizde biz öğretmen ve okullara görevler düşüyor. Biz eğitimciler düşünen, üreten beceriler ile donanmış, ahlaklı hassas bireyler yetiştirmek zorundayız. Onları hayata hazırlamak zorundayız. Bu sebepten dolayı kazanımları hayata geçirmek adına çocuklarımıza uygun ortamlar hazırlamalıyız. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonunda ön gördüğü tasarı ve beceri atölyelerinden hareketle okul bahçemizde kum havuzunu tasarlayıp hayata geçirdik. Burada amacımız öğrencilerimizin özgürce oynadığı, iletişim, özveri, beceri, empati, karşılıklı anlayış ve paylaşım gibi kazımlar kazandırabiliriz. Çocuklarımıza bu imkânları ve bu ortamları sağlayalım” dedi.

“Çocuklarımız paylaşmayı öğrenerek eğleniyor”
Projede amaçladıklarını elde ettiklerini belirten Okul Müdürü İhsan Ünlü; “Projemiz amacımıza uygun olarak yürüyor. Burada çocuklarımız keyif alarak, paylaşmayı öğrenerek eğleniyorlar. Amacımız çocuklarımıza daha huzurlu bir ortamda bunu yaşatmak. Burada çocuklarımız empati, paylaşmak, birlikte hareket etmek gibi ve birlikte yaşama kültürü gibi amaçlar hedefledik. Çocuklarımızın rahat, huzurlu ortamda kendilerini yetiştirerek, bu davranışlarını eğitim modeline yansıtmalarıdır” şeklinde konuştu.
Çağlayan İlkokulu öğrencileri ise “Teneffüslerde öğretmenlerimizin yaptığı kum havuzunda oynuyoruz. Havuzun içerisinde bulunan oyuncaklarla oyun oynayarak vakit geçiriyoruz. Bize paylaşmayı ve iletişim kurmayı da sağlıyor” diye konuştu.

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