İSTANBUL (AA) - Mutlu Şirinler Anaokulu tarafından çocuklarda namaz sevgisi oluşturmak amacıyla "Benim Namaz Şenliğim" etkinliği düzenlendi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Anadolu ve Camideyiz Biz Grubu'nun desteğiyle Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte anaokulu öğrencileri, "Camiye Gidiyoruz" şarkısı eşliğinde camiye girdi.

Cami avlusunda çeşitli gösterilerin sunulduğu ve oyunların oynandığı etkinlikte, çocuklara namazın önemi, şartları ve nasıl kılınması gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.

Farklı anaokullarında eğitim gören yaklaşık 3 bin 500 çocuğun katıldığı programda, minikler cemaatle öğle namazını eda etti.

Etkinlikle çocuklara cami havası teneffüs ettirmek, namaz sevgisi aşılamak, ezanı yerinde duymalarını sağlamak, cemaat olmanın güzelliğini yaşatmak ve namazın önemini anlatmak hedefleniyor.

