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Minik öğrenciler obeziteye dikkati çekmek için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Ağrı'da "Dünya Yürüyüş Günü"nde obezite konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş yapan minik öğrenciler, yürüyüş sonrası uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi

Ağrı'da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Ağrı Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği kapsamında bir araya gelen minik öğrenciler, obeziteye dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte buluşan minik öğrenciler, Yeşilay gönüllüleri ve sağlık çalışanları, obezite hastalığına dikkati çekmek için "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler ile "Hele yürüyek hadi" yazılı pankartlar açarak bir kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş sonrası Yeşilay gönüllüleri ve sağlık çalışanları, öğrenciler ile stadyumda uçurtma uçurup öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Programda, çeşitli etkinliklerle eğlenen öğrencilere sağlıklı yaşam için diş macunu, uçurtma ve satranç takımı hediye edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Caner Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, minik öğrenciler ile Ağrı 1970 Spor takımının futbolcularının da bulunduğu katılımcılar ile yürüyüş yaptıklarını anlattı.

Yürüyüş gibi alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasının çok önemli olduğunu belirten Özdemir, "Özellikle ilkokulda eğitim gören öğrencilerimizin katılımı çok önemliydi. Hareketli hayat bizim için çok önemli, gelecekteki kronik hastalıkları önleme açısından kritik önem taşıyor. Sadece hareketli hayatla ilgilenmiyoruz, hastalığa yakalanmadan önce yapabileceğimiz her şey bizim işimizdir. Dolayısıyla biz de bunu fırsata dönüştürüp öğrencilere diş fırçası ve macun hediye ettik." dedi.

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan ise öğrencilerle yürümenin yanı sıra teknoloji bağımlılığını azaltabilmek için onlara uçurtma ve satranç takımı hediye ettiklerini anlattı.

Öğrencilerle hem yürüdüklerini hem de keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Aslan, "Küçük yaştaki bütün öğrencilerimize obezite gibi çağımızın hastalıklarına maruz kalmadan önce hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Çocuklarımız cennetin saklı bahçeleridir, bizler onlarla eğlenmenin yollarını arıyoruz. Onları eğlendirmenin en güzel yolu da onlara kendi dilleriyle hitap etmektir. Öğrencilere uçurtma hediye ettik ve çok mutlu oldular." diye konuştu.

Etkinliğe çocukların yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Ufuk Kurnaz da katıldı.

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