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Minik öğrenciler sağlık testinden geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:46 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla ilçe genelindeki ilkokullarda genel sağlık taraması başlattı.

Doğan GÜNDOĞDU, Burçak BOZKUŞ / İstanbul (DHA) - BAŞAKŞEHİR Belediyesi, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla ilçe genelindeki ilkokullarda genel sağlık taraması başlattı. Minik öğrencilerin göz, diş ve genel muayeneleri sağlık görevlileri tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

HEM ÖĞRENCİLERE HEM EBEVEYNLERE BİLGİ VERİLİYOR

Başakşehir genelindeki ilkokullara yönelik yürütülen halk sağlığı projesi kapsamında 1’inci sınıf öğrencileri genel sağlık taramasından geçiriliyor. Taramalarda, minik öğrencilerin göz, diş ve genel muayeneleri yapılıyor. Doktor, hemşire ve görevlilerden oluşan Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı yaşam konusunda öğrencilerin yanı sıra anne ve babalara da bilgi verdi.

“DOKTOR FOBİSİ”Nİ YENMEK İÇİN OYUN GRUPLARI KURULDU

Genel sağlık taramaları öncesinde öğrencilere ‘Doktor fobisi’ni yenmeleri için oyun grupları eşlik etti. Öğrencilerin oyunlarına “Sıfır atık, güzel gelecek” çevre projesinin maskotları Başakgiller de katıldı. Böylelikle çocuklar hem oyunlar oynadı hem de korkularından arınarak keyifli vakit geçirdi.

RAHATSIZLIK TESPİT EDİLEN ÖĞRENCİLER HASTANELERE SEVK EDİLİYOR

Öğrencilerin sağlık sorunlarını en aza indirmek için yapılan sağlık taramalarında, rahatsızlıkları tespit edilen öğrenciler, tedavilerinin yapılabilmesi için daha geniş imkanlara sahip hastanelere sevk ediliyor.

“2010 YILINDAN BERİ GELENEKSEL OLARAK TARAMA YAPIYORUZ”

Başakşehir Belediyesi olarak mutlu bir Başakşehir için kolları sıvadıklarını söyleyen Proje Sorumlusu Sefer Topal, proje kapsamında ilçede yer alan ilkokulların tümünde öğrencilerin genel muayenelerini yaptıklarını belirtti. Topal, “Sağlık taramalarımız 2010 yılından beri geleneksel olarak devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 113 bin öğrencimizi sağlık taramasından geçirdik. Buna her sene 8000 öğrencimiz eklenerek devam ediyor. Sağlık taramamız içinde genel tıbbi muayenelerimiz var. Hekimlerimiz tarafından çocuklarımızın muayeneleri yapılıyor. Mevcut bir rahatsızlığı varsa bunlar hemen tespit ediliyor ve kendilerine yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

“OBEZİTE PROBLEMİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZ”

Taramalarda önem verilen bir diğer konunun ise obezite olduğunu belirten Hemşire Ayten Terzi, boy kilo ve bel çevresi ölçümlerinde hassas olduklarının altını çizdi. Terzi, “Tespit edilen öğrenciler diyetisyenlere ve spor salonlarına yönlendiriliyor. Daha sonra göz taramasıyla devam ediyoruz. Burada da görme problemi yaşayan öğrenciler tespit edildiğinde göz hekimlerine yönlendiriyoruz” dedi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

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