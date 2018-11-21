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Minik öğrenciler sınıflarını atık malzemeden tasarladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta ana sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımıyla doğal ve atık malzemelerden yaptıkları tasarımlarla donattıkları sınıflarında eğlenerek öğreniyor - Sınıf öğretmeni Ümran Yaman: - "Çocuklarımızın yaparak, yaşayarak, farkında olarak, deneyerek öğrenmesini amaçlıyoruz" - "Kullanmadığımız paletlerden oturma alanları, çekmecelerden kitaplık alanları kazandırdık. Sınıftaki tüm aksesuarlarımız doğal malzemelerden oluşuyor. Atık ürünlerden yapılan laboratuvar alanında çocuklarımız rahatlıkla eğleniyor" - Veli Celil Sever: - "Çocuğuma doğal ortam keyifli geliyor. Çocuğum sabah hiç zorlanmadan kalkıp okuluna gidiyor"

MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımıyla doğal materyaller ve atık malzemelerden yaptıkları tasarımlarla eğitimlerini eğlenceli hale getirdi.

Ören İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımıyla sınıflarını doğal materyaller ve atık malzemelerden yaptıkları çeşitli tasarımlarla donattı.

Kozalak, taş, kum, yaprak, dal gibi doğal materyallerin yanı sıra atık malzemelerle oluşturulan oyun ve eğitim alanlarında çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfine varıyor.

Her şeyin çocukların boy hizasında olduğu sınıfta minik öğrenciler, kullanılmayan paletlerden oluşturulan oturma alanları ile su boruları ve atık ürünlerden yapılan laboratuvar alanında da eğlenceli vakit geçiriyor.

- "Çocukların bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini ortaya çıkardık"

Sınıf öğretmeni Ümran Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitim sürecindeki çocukların gelişimlerinin farklılık gösterdiğini söyledi.

Yaman, çocukların bireysel farklılık ve yeteneklerini, kozalak, taş, kum, yaprak, dal gibi doğal materyallerin yanı sıra atık malzemelerle oluşturulan oyun ve eğitim alanlarıyla ortaya çıkardıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çocukların kimi matematik, kimi sanat merkezi, kimi de dramatik oyun merkezine meraklı. Gelişimleri farklı olduğu için sabit bir eğitim ortamı onlara sunamayız, alternatif sunmaya çalıştık ve çeşitlendirdik. Çocuklarımızın yaparak, yaşayarak, farkında olarak, deneyerek öğrenmesini amaçlıyoruz. Bu süreçte onlara daha doğal materyaller sunarak, kozalak, taş, kum gibi yakın çevrelerinde gördükleri materyalleri kullanıyoruz. Bu materyalleri kullandıklarında öğrenmeleri kolaylaşıyor, dolayısıyla kendilerini daha iyi ifade ediyorlar."

Plastik yerine doğal malzemeler kullandıklarına işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"El ve göz koordinasyonu sağlamak için doğal malzemeler kullanıyoruz, hiçbir şekilde plastik katmıyoruz. Mıknatıslı tepsilerde kumla çocuklarımız hem resim yapıyor hem de sayı çizebiliyor. Kartona iğne iplikle rakam yazdırıyoruz. Kendi yaptıkları resimlerini sergileyebiliyorlar.

Sınıfımızdaki her şey çocuklarımızın boy hizasında. Kullanmadığımız paletlerden oturma alanları, çekmecelerden kitaplık alanları kazandırdık. Sınıftaki tüm aksesuarlarımız doğal yaşam malzemelerinden oluşuyor. Atık malzemelerle matematik merkezi materyali oluşturduk. Su borularından ve atık ürünlerden yapılan laboratuvar alanında çocuklarımız rahatlıkla eğleniyor. Çok az bir maliyetle bunları başardık. Velilerimizin ve okul yönetimimizin desteğiyle yaptık."

- "Çocuğum okula daha istekli gidiyor"

Veli Yaşar Ercan da öğrencilerin doğal materyaller ve atık malzemelerden yapılan alanlarda daha mutlu olduğunu belirtti.

"Çocuklarımız doğal materyallerle hem eğlenerek öğreniyorlar hem de bu sağlık açısından çok faydalı oluyor." diyen Ercan, doğal malzemelerden yapılan tasarımların ilgilerini çektiği için çocukların okula daha istekli gittiğini vurguladı.

Veli Celil Sever ise çocukların doğal ortama alışmasının zor olmadığını belirterek, "Öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Çocuğuma doğal ortam keyifli geliyor. Çocuğum sabah hiç zorlanmadan kalkıp okuluna gidiyor." dedi.

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Ana sınıfı atık malzemelerden sınıf Ereğli Zonguldak

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