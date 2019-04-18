Minik öğrenciler, YSK kurallarıyla sandık başına gitti

Sınıf öğretmeni Kemal Kürne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimi, öğrencilere demokrasi bilincinin aşılanması için yaptıklarını söyledi.

Propaganda sürecinin ardından öğrenciler, sandık kurulunun bulunduğu, 5 adayın resminin olduğu oy pusulası, tercih mührü ve seçim sandığının kullanıldığı seçimde, YSK kurallarına göre sınıf başkanını seçti.

Başkan adayları, arkadaşlarının oylarını alabilmek için sınıfa piknik, eğlenceli yarışmalar, uçurtma günü, gezi ve sürpriz hediyeler gibi çeşitli vaatlerin bulunduğu seçim afişleri asarak destek aradı.

Ertuğrul Gazi İlkokulu 1-C sınıfında eğitim gören öğrenciler tarafından belirlenen 5 aday, sınıf başkanı seçilebilmek için 10 gün propaganda yaptı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir ilkokulda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kurallarına göre gerçekleştirilen seçimde sınıf başkanlığını, kaşıkta yumurta taşıma yarışması, çuval yarışması, ip çekme yarışması ve piknik düzenleyeceği vaadinde bulunan aday aldı.

Sınıf başkanının demokratik kurallara uygun şekilde seçildiğini ifade eden Kürne, öğrencilerin anne ve babaları gibi YSK formatında bir seçim gerçekleştirdiğini anlattı.

Kürne, seçimde 5 adayın başkan olabilmek için yarıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Adayların fotoğraflarının bulunduğu oy pusulası hazırladık. Öğrencilerimiz kabinin arkasına geçerek istedikleri adaya oy verdiler. Seçimin tamamlanmasının ardından oyların sayımını yaptık. Arkadaşlarının en çok desteğini alan Kıvanç sınıf başkanı seçildi. Çocuklarımızın, cumhuriyeti, seçim yapmayı ve demokrasiyi kavramış olduklarını görmek bizleri sevindirdi. Güzel bir seçim ortamı oldu. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Sınıf başkanı seçilen Kıvanç Kerem Gökdemir de sınıf arkadaşlarına adil ve eşit davranacağını belirterek, seçim vaatlerini yerine getirmek istediğini söyledi.

Tüm sınıf arkadaşlarına teşekkür eden Gökdemir, "Arkadaşlarımı çok seviyorum, oyları için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla birlikte kaşıkta yumurta taşıma yarışması, çuval yarışması, ip çekme yarışması yapacağız ve piknik düzenleyeceğiz." diye konuştu.

