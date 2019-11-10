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Minik öğrencilerden en anlamlı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

Bursa’daki bir alışveriş merkezinde, minik öğrencilerin yaptığı 10 Kasım gösterisi büyük beğeni ile takip edildi.

Bursa’daki bir alışveriş merkezinde, minik öğrencilerin yaptığı 10 Kasım gösterisi büyük beğeni ile takip edildi. Söyledikleri marşlar ve uyum içerisinde çaldıkları enstrümanlar herkes tarafından uzun süre alkışlandı.
Bursa’da anaokulu öğrencileri 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle unutulmayacak bir gösteriye imza attı. Atatürk’ün ölümünün 81’inci yılında Özel Teknoloji Fen Okulları anasınıfı öğrencileri, herkesin meraklı bakışları arasında bir alışveriş merkezinin ortasında bir araya geldi. Ellerine aldıkları enstrümanlarla hünerlerini sergileyen minikler, velilerden ve merakla onları takip eden vatandaşlar büyük alkış aldı. Yaşları 4 ile 6 arasında değişen öğrencilerin söyledikleri marşlar alışveriş merkezinde yankılanırken, vatandaşlar da bu anları ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.
Her sene farklı bir etkinlikle Atatürk’ü andıklarını ifade eden Müzik Eğitmeni Deniz Kılıç, “Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz. Anaokulu öğrencilerimizle anma töreninin yanı sıra koro ve ritim gösterisi de yapmak istedik. Öğrencilerimiz çok istekli bir şekilde bugüne hazırlandılar. Kimisi hazırlık aşamasında söylenen marşlarda gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarımız çok mutlu oldu” dedi.

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