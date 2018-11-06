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Minik öğrencilerden gönülleri ısıtan yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Kayseri'de 40 ana sınıfı öğrencisi, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kendilerine daha önce dağıttığı kumbaralarda biriktirdikleri paraları, Türk Kızılayı yetkililerine teslim etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ana sınıfı öğrencileri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kendilerine daha önce dağıttığı kumbaralarda biriktirdikleri paraları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Kızılayı yetkililerine teslim etti.

Türk Kızılayının 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında 40 ana sınıfı öğrencisi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin kendilerine 2 ay önce dağıttığı Kızılay kumbaralarında, aile bireylerinden aldıkları harçlıklarla para biriktirdi.

Minikler, biriktirdikleri 805 lira 15 kuruşu teslim etmek için polis ağabey ve ablalarıyla Türk Kızılayı Kayseri Şubesi'ne geldi. Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, minik öğrencilerin duyarlı davranışlarının herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

Ana sınıfı öğrencilerinin yardımından çok etkilendiğini vurgulayan Uzandaç, şunları kaydetti:

"Ana sınıfı öğrencilerinin Kızılay hakkında bilgi sahibi olmaları ve bizi ziyaret etmelerinden çok memnun kalıyoruz. Bazı çocuklara, Kızılay ne iş yapar? diye sorduğumuzda, Kızılay ya kan toplar ya da Suriye'de yardım eder diye cevap veriyorlar. Yaptığımız yardımlar çok geniş ve kapsamlı. Her bakımdan ihtiyaç sahiplerini arıyoruz. Arkadaşlarımızın sayesinde buluyoruz. Senenin 365 günü yardımları dağıtıyoruz. Minik çocukların buraya gelip bizleri tanımaları, gerçekten çok memnuniyet verici. Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünde yapmış oldukları bu yardımlar çok daha anlamlı."

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Semiha Altınbilek de Türk Kızılayının kara gün dostu olduğunu söyledi.

Altınbilek, Türk Kızılayının hem ulusal hem uluslararası boyutta birçok yardım faaliyeti yaptığını belirterek, "Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünde çocuklarımızla beraber farkındalık oluşturmak için daha önce Kızılay'dan aldığımız kumbaraları öğrencilerimize ulaştırdık. Öğrencilerimiz anne ve babalarından aldıkları harçlıklarla kumbaraları doldurdu. Türk Kızılayına destek olmak istediler." diye konuştu.

Program, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karagöz ve Hacivat oyununu sergilemesinin ardından sona erdi.

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