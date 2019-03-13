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Minik öğrencilerden jandarmaya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da ana sınıfı öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'da ana sınıfı öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Öğrenciler jandarma köpeklerinin gösterisini ilgiyle izledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı önünde minik öğrencileri Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, asker selamıyla karşılayarak, yanaklarından öptü. Minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte jandarma binası önünde '7'den 77'ye biriz beraberiz' pankartı açarken, jandarma personeli de öğrencilerle birlikte poz verdi. Daha sonra bina içerisine giren minik öğrencilere jandarmanın çalışmalarını anlatan kısa film izletildi. Miniklere jandarma personeli tarafından oyuncak hediye edildi. Asım Kocabıyık Anaokulu Müdürü Ramazan Yıldız, Mart ayı teması olan milli birlik ve kardeşlik konusu dahilinde Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu olarak '7'den 77'ye biriz beraberiz' sloganıyla yola çıktık. Bu kapsamda bugün Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ettik. Bu projedeki amacımız okul öncesi çağdan itibaren milli birlik, beraberlik ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde çocuklarımıza bunu benimsettirmek ve tüm ülkemize bu mesajı vermek için yola çıktık dedi. Ziyaret sonunda jandarma köpekleri miniklere sürpriz gösteri yaptı. Küçük öğrenciler gösteriyi ilgiyle izledi. Daha sonra öğrenciler jandarma trafik ekiplerinin kullandığı motosiklet ve otomobillere binerek 'Vatan sana canım feda' anonsu yaptı. İl Jandarma Komutanı Çömez, minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Minik öğrenciler ise büyüdüklerinde jandarma olmak istediklerini söyledi.

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