HABER

Minik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de eğitim gören ilkokul öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Minik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de eğitim gören ilkokul öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu ile Doruk Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sokak hayvanları ile yakından ilgilendi, yiyecek verdi. Ziyarette, veteriner hekimler tarafından minik öğrencilere, barınak ve sokak hayvanları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler de hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları veterinerlere sordu. Vali Tuncay Sonel tarafından barınağa gönderilen çeşitli hediyeler öğrencilere verildi.

FOTOĞRAFLI

Minik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgiMinik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgiMinik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgiMinik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgi

PARTNERSelfie çekerken feci şekilde can verdi!Selfie çekerken feci şekilde can verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (2)
Adem Büyük: Ben Arda Turan ile değildim, o sıra İzmir'deydimAdem Büyük: Ben Arda Turan ile değildim, o sıra İzmir'deydim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.