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Minik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 20:55 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de eğitim gören ilkokul öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de eğitim gören ilkokul öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu ile Doruk Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sokak hayvanları ile yakından ilgilendi, yiyecek verdi. Ziyarette, veteriner hekimler tarafından minik öğrencilere, barınak ve sokak hayvanları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler de hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları veterinerlere sordu. Vali Tuncay Sonel tarafından barınağa gönderilen çeşitli hediyeler öğrencilere verildi.

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