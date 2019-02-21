Minik öğrencilerden köy okulları için ’büyük’ kampanya

Kütahya’da öğrenciler tarafından başlatılan ve kısa sürede büyüyen kitap toplama kampanyasında toplanan binin üzeride kitap, doğu illerindeki köy okullarına gönderildi.

Linyit Ortaokulunda öğrenciler tarafından başlatılan kitap kampanyasının kısa sürede büyüyerek tüm okula yayılması ile binin üzerinde kitap toplandı. Toplanan kitaplar, kargo ile doğu illerindeki köy okullarına gönderildi. Kampanyaya annesinin önerisi sonrası karar verdiklerini söyleyen Nahide Tarım adlı öğrenci, "Bu fikir annemden çıktı. Annem köy okulunda zor şartlarda okumasından dolayı kitap bulma imkanları çok azmış. Annem de bana bu fikri verince öğretmenlerime söyledim ve müdür beyin de bizi desteklemesinden sonra okuldaki arkadaşlarımın desteği ile büyüdü. Bu kampanyada yer almaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Projenin kısa sürede büyüdüğünü dile getiren öğrencilerden Sude Naz Karakaş, "Bizim bu projedeki asıl amacımız çevrede ve diğer okullarda kitap ihtiyacı olan arkadaşlarımıza katkı sağlamak. Biz herkesten destek alarak böyle bir kampanya başlattık. Diğer öğrencilerin de bize destek vermesi ile iki haftada bin kitaba ulaştık. Bu kitaplardan 300’ünü ilimizde okullara, diğerlerini ise diğer doğu illerindeki köy okullarına göndereceğiz. Bu kitaplar evde boş boş duruyor. Okuduğumuz kitapları bir daha elimize dahi almadığımızdan dolayı bize hediye edilen bu büyük nimeti biz de başka çocuklara hediye edeceğiz" dedi.

Linyit Ortaokulu Müdürü Mustafa Topuz, "Öğrencilerimizi bu tür etkinliklerle akademik, kültürel ve sporsal faaliyetlerini desteklemenin yanı sıra belli davranışları kavramaları adına böyle projelerle destekliyoruz. Son olarak öğrencilerimizin bize getirdiği projeyi tüm okula yayarak destek aldık ve iki hafta gibi kısa sürede binin üzerinde kitap topladılar. Bu kitapların birçoğunu Hakkari, Adıyaman, Mardin, Gaziantep’e göndereceğiz" şeklinde konuştu.

