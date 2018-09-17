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Minik öğrencilerden Meclise "ekolojik okuryazarlık" ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

Okul öncesi eğitimi alan çocuklar, "Sürdürülebilir Yaşam için Ekolojik Okuryazarım Projesi" kapsamında TBMM Botanik Bahçesi'ni ziyaret edecek - Minik öğrencilerin projeyle doğayla uyumlu yaşama becerisi kazanmaları, doğada yaşanan sorunları fark etmeleri ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları hedefleniyor

Okul öncesi eğitimi alan çocuklar, "Sürdürülebilir Yaşam için Ekolojik Okuryazarım Projesi" kapsamında TBMM Botanik Bahçesi'ni ziyaret edecek.

TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca desteklenen projeye katılan okul öncesi öğretmenleri ve öğrencilerin, ekolojik farkındalık edinmeleri, doğaya yönelik olumlu tutum geliştirmeleri amaçlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ile Kızılcahamam Belediyesinin de katkı sağladığı proje kapsamında, okul öncesi öğretmenleri ile okul öncesi eğitim alan çocuklar için etkinlik programı hazırlandı.

Okul öncesi öğretmenler ve 4,5-5 yaş arası çocukların yer aldığı proje, Etimesgut ilçesi Cahit Zarifoğlu İlkokulu tarafından yürütülüyor. Öğretmenler, 10-14 Eylül'de Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Işık Dağı, Jeopark ve Karagöl'ü ziyaret edecek.

Öğretmen eğitim programında, okul öncesi eğitimde bilim çalışmaları, çocuk eğitiminde doğa etkinlikleri, ekolojik okuryazarlık, ekolojinin temel ilkeleri, ekolojik okuryazarın temel ilkeleri, orman ekosistemi, toprak ve su ekolojisi konuları teorik ve uygulamalı şekilde işlenecek.

Bu kapsamda öğretmenlerin ekoloji konusunda edindikleri bilgi, beceri ve tutumları daha sonraki süreçte uygulamalarına ve öğrencilerine aktarmaları amaçlandı.

Okul öncesi çocuklara ilişkin etkinlikler ise 15 Ekim'de Eymir Gölü'nde başlayacak, 23 Ekim'de TBMM Botanik Bahçesi ziyaret edilecek. Daha sonra TEMA Vakfı tarafından çocukların okullarının bahçelerinde etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklerle miniklerin, doğaya ve doğa olaylarına eleştirel bakabilmeleri, sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirerek bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilmeleri, ekolojinin sınırlarını bilmeleri, doğayla uyumlu yaşama becerisi kazanmaları, doğada yaşanan sorunları fark etmeleri ve çözümün bir parçası olabilmeleri, sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmaları ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları hedefleniyor.

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Etimesgut ilçesi Cahit Zarifoğlu İlkokulu Sürdürülebilir Yaşam için Ekolojik Okuryazarım Projesi TBMM Botanik Bahçesi

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