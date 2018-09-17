Okul öncesi eğitimi alan çocuklar, "Sürdürülebilir Yaşam için Ekolojik Okuryazarım Projesi" kapsamında TBMM Botanik Bahçesi'ni ziyaret edecek.

TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca desteklenen projeye katılan okul öncesi öğretmenleri ve öğrencilerin, ekolojik farkındalık edinmeleri, doğaya yönelik olumlu tutum geliştirmeleri amaçlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ile Kızılcahamam Belediyesinin de katkı sağladığı proje kapsamında, okul öncesi öğretmenleri ile okul öncesi eğitim alan çocuklar için etkinlik programı hazırlandı.

Okul öncesi öğretmenler ve 4,5-5 yaş arası çocukların yer aldığı proje, Etimesgut ilçesi Cahit Zarifoğlu İlkokulu tarafından yürütülüyor. Öğretmenler, 10-14 Eylül'de Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Işık Dağı, Jeopark ve Karagöl'ü ziyaret edecek.

Öğretmen eğitim programında, okul öncesi eğitimde bilim çalışmaları, çocuk eğitiminde doğa etkinlikleri, ekolojik okuryazarlık, ekolojinin temel ilkeleri, ekolojik okuryazarın temel ilkeleri, orman ekosistemi, toprak ve su ekolojisi konuları teorik ve uygulamalı şekilde işlenecek.