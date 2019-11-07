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Minik öğrencilerden Mehmetçiğe atkı hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 00:04 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki anaokulunun öğrencileri, ailelerinin yardımıyla yapılan atkıları, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere gönderdi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki anaokulunun öğrencileri, ailelerinin yardımıyla yapılan atkıları, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere gönderdi.

Nazilli'deki anaokulunda, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek için 'Minik eller çalışsın, askerlerimiz ısınsın' isimli etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz' sloganıyla yapılan etkinlikte, annelerinin yardımıyla atkı ördü ve Mehmetçik'e mektup yazdı. Öğrenci ve ailelerinin hazırladıkları, Okul Müdürü Fülay Küçükoğlu öncülüğünde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk'e teslim edildi.

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