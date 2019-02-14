İZMİR (AA) - İzmir'de, özel bir ilkokulda eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencileri, Sevgiler Günü'nde, Hakkari'de görev yapan Mehmetçik'e sevgi dolu mektuplar gönderdi.

Güzelbahçe ilçesinde bulunan İzmir Kent Koleji'nin 3-A sınıfı öğrencileri, Sevgililer Günü'nde askerleri unutmadı.

Sınıfta eğitim gören 22 öğrenci, duygularını ve sevgilerini kağıda döktü. Okulda düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelir ile de atkı, bere ve termal fanila alan öğrenciler, hem mektupları hem de bu hediyeleri Hakkari Yüksekova Yeniköprü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere gönderdi.

- "Askerlerimize yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz"

Sınıf öğretmeni Medine Cabar, zor koşullarda görev yapan Mehmetçik'e destek olmak istediklerini söyledi.

Geçen sene de benzer bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Cabar, "Askerlerimizi minik hediyelerle ve çocukların yazdığı mektuplarla destekliyoruz ve onların yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz. Katkımız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

Cabar, çalışmaya ilişkin çok güzel geri dönüşler aldıklarını, projenin ikinci yılı olması nedeniyle çocukların daha bilinçli olduğunu vurgulayarak öğrencilerin artık asker gördüklerinde gidip sohbet etmeye başladıklarını ve aralarında güzel bir bağ oluştuğunu gözlemlediklerini ifade etti.