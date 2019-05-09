HABER

Minik öğrencilerden şiir kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ilkokul öğrencileri şiir kitabı yazdı.Gemlik Ayşe Ziver Karataş ilkokulu 3/A sınıfı Küçük Şairlerin Şiir Bahçesi isimli şiir kitabı çıkarttı.

Minik öğrencilerden şiir kitabı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ilkokul öğrencileri şiir kitabı yazdı.
Gemlik Ayşe Ziver Karataş ilkokulu 3/A sınıfı Küçük Şairlerin Şiir Bahçesi isimli şiir kitabı çıkarttı. Minik öğrenciler düzenledikleri gecede de hazırladıkları şiirleri velilerine okuyarak duygu dolu gece yaşattılar.
Ayşe Ziver Karataş Okulu Salonu’nda düzenlenen geceye Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, İlçe Milli Eğitim ve okul yetkilileri katıldılar. Velilerin de büyük katılım gösterdiği gecenin sunuculuğunu sınıf öğretmeni Gülistan Eşit Yıldız yaptı. Sırayla sahneye gelen öğrenciler kitapta yer alan şiirlerinden okuyarak büyük alkış aldılar.
Koro halinde sevilen şarkı ve türküleri de seslendiren öğrenciler gece sonunda annelerine de anneler günü dolayısıyla hediyeler verdiler.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
(Özel) Destimal-i Şerif Ramazan ayında görücüye çıktı(Özel) Destimal-i Şerif Ramazan ayında görücüye çıktı
Elleri ve ayakları yok ama azmi varElleri ve ayakları yok ama azmi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e havalimanında şok!

Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.