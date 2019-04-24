Kars'ta minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ni gezdi.
Osmanlı Devleti'nce 18. yüzyılın başlarında doğu sınırlarının korunması için inşa edilen ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus General Paskeviç komutasındaki 5 tugaydan oluşan 14 bin kişilik Rus kuvvetlerinin 70 top ve 20 bin mermilik mühimmatla gece baskını yaptığı "Büyük Tabya"da 500 asker şehit edildi.
Müzeye iki yıl önce dönüştürülen ve Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan tabyadaki Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Müzede özellikle Sarıkamış Harekatı'nın canlandırılması, donan askerlerin buğulu camdan gösterilmesi ziyaretçilerine duygulu anlar yaşatıyor.
Kent merkezi ile ilçelerdeki çeşitli ilkokullarda eğitim gören bir grup öğrenci de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla müzeyi gezdi.
Rehberlerin müze ve içerisindeki tarihi malzemeler ile balmumu asker heykelleri hakkında bilgi verdiği öğrencilere söz konusu dönemde yaşananlara ilişkin de bilgiler aktarıldı.
- "Bu ülke kolay kazanılmadı"
İlkokul 4. sınıf öğrencisi Yaren Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda öğretmenlerin savaşları anlattığını ancak müzeyi görünce duygulandığını söyledi.
Müzede geçmişte yaşananları gözlemlerken içinin acıdığını anlatan Kaya, "Müzeye gelip geçmişte ülkemde insanların öldüğünü görünce insanın içi acıyor. Bu ülkenin kazanılmasının hiç kolay olmadığını öğrendim. Şehit sözünü duyunca insanın içi burkuluyor. Ben yeni ayakkabı aldım ama onların o zaman öyle bir şansı yoktu, onlar her şeye şükrederken biz değerini bilmiyoruz." dedi.
TÜGVA Arpaçay İlçe Başkanı Halil İbrahim Avcı da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrencileri müzeye getirdiklerini ifade ederek, "Çocuklara o dönemde vatanı, milleti, namusu için bir çok bedel ödeyen kahramanlarımızı gösterdik. Ecdadımız, ne kadar zor durumda olursa olsun mücadele etmiş, bedeller ödemiş ve buradan bir çok düşmanı bertaraf etmiştir. Bu manevi atmosferi çocuklara aşılamak için buradayız." diye konuştu.
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