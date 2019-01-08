BİTLİS (AA) - Bitlis Gençlik Merkezi gönüllüleri, 200 öğrenciye mont, bot ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Gönüllüler, iş adamlarının yardımlarıyla aldıkları ve esnaftan temin ettikleri mont, bot ve kırtasiye malzemelerini Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyünün Köşk mezrasındaki okulun öğrencilerine dağıttı.

Yardım malzemelerini çocuklara ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan gönüllüler, okulda çeşitli etkinlikler de düzenledi.

Gençlik Merkezi sorumlusu Mahfuz Soyugüzel, en ücra bölgelerdeki köy okullarına ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Bunun için bazen kilometrelerce yürüdüklerini anlatan Soyugüzel, "Gençlerle okula gidip çocuklarla 1-2 saat eğlenceli vakit geçiriyoruz. Montu ve ayakkabısı olmayan öğrenciler var. Ya öğretmenleri bize ulaşıyor ya da biz tespit ediyoruz. Bugün de Köşk mezrasındaki okula gelerek öğrencilerin ihtiyaç duyduğu mont, bot ve kırtasiye malzemesi dağıttık." dedi.

Amaçlarının ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak olduğunu vurgulayan Soyugüzel, şöyle konuştu:

"Gönüllü gençlerimizle bu işe el attık. 20 köy okulu için mont, bot ve kırtasiye malzemesi temin ettik. Bunları çocuklara ulaştırıyoruz. Yardımları dağıttıktan sonra hemen dönmüyoruz. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bu soğuk havada onların içini ısıtıyoruz. Yardımları alan çocukların gözlerindeki parıltı bizi çok mutlu ediyor."

