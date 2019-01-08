Minik öğrencileri sevindiren sürpriz

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN Anadolu Lisesi öğrencileri, köy okulunda öğrenim gören kardeşlerinin dileklerini gerçekleştirerek onları mutlu etti. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Güllüce Köyü İlkokulu?nda öğrenim gören öğrencilere ulaşan Erzincan Anadolu Lisesi yönetimi ve öğrencileri, sosyal proje kapsamında her öğrencinin hayal dünyasında ki istekleri yerine getirmek için geçtiğimiz haftalarda bir sandık bıraktı. Lise öğrencileri, Güllüce İlkokulunda ki öğrencilerden isteklerini yazıp sandığa atmalarını istedi. Liseli öğrenciler, açtıkları sandıktaki yazılarda miniklerin bisiklet, top, ve yazı tahtası gibi çeşitli hediyeler istediklerini belirledi. Güllüce İlkokulu öğrencilerinin isteklerini temin eden öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Anadolu Lisesi Müdürü Talip Atalay, öğretmenleriyle beraber yola çıktı. Öğrenciler, beraberinde götürdükleri hediyelerle ders işleyen miniklere sürpriz yaptı. Liseli ağabeylerinin getirdiği hediye paketlerini açan minikler büyük sevinç yaşadı. Kardeşlerinin yüzlerinde mutluluğu görmenin kendilerini de çok sevindirdiğini ifade eden Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri, ?Onların yüzünde gülümseme inşallah hiçbir zaman eksik olmaz. Çocuklara hediye vereceğimizi öğrendiğimiz zaman çok mutlu olduk. Hediyeleri paketlerken duygulandık. Öğrencilerin yüzlerinde ki masum gülümseme bizi çok mutlu etti dediler. Proje hakkında bilgi veren Erzincan Anadolu Lisesi Müdürü Talip Atalay, öğrencilerin isteklerini karşılamanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Atalay, ?Öğrencilerimizle birlikte 2-3 hafta önce tekrar bu yavrularımızı ziyarete geldik. Bunlara bir sandık uzattık. Dedik ki, neyiniz olmasını isterdiniz bir dilek dileyin bizden dedik. Onlarda kağıtlara yazdılar dileklerini kutuları attılar. Biz de gittik isimler neyse, dilekler ne ise o isimleri o dilekleri temin ettik. Şimdi bugün okulumuzdaki abi ve ablaları bu yavrularımızın gönüllerini hoş etmek, onlar da bir kardeşlik bağı kurmak adına, hediyelerini sizin de katkılarınızla takdim etmeye geldik diye konuştu. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler ve öğrenciler olarak çok güzel projelere imza attıklarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Gün şunları söyledi Özellikle okullarımızın arasındaki makası biraz daha daraltmak için her türlü imkan açısından okullarımızın birbirlerini desteklemeleri birbirleriyle öğrencilerle, öğretmenlerle okuldaki okul aile birliğine bir köprü görevi kurmaları biz eğitimcilerin belki de en önemli görevleri bu köprüler inşa etmek ve bu köprülerden sevgiyi, saygıyı birlikteliği ve bununla birlikte tabii ki bununla birlikte eğitimin kalitesini biraz daha yukarıya çıkarmak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

