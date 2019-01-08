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Minik öğrencileri sevindiren sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:49 | Son Güncelleme

ERZİNCAN Anadolu Lisesi öğrencileri, köy ilkokulundaki  öğrencilerin dileklerini gerçekleştirdi.

Minik öğrencileri sevindiren sürpriz

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Anadolu Lisesi öğrencileri, köy ilkokulundaki öğrencilerin dileklerini gerçekleştirdi.
Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Güllüce Köyü İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilere ulaşan Erzincan Anadolu Lisesi yönetimi ve öğrencileri, sosyal proje kapsamında her öğrencinin hayalindeki istekleri yerine getirmek için geçtiğimiz haftalarda bir sandık bıraktı. Lise öğrencileri, Güllüce İlkokulu'ndaki öğrencilerden isteklerini yazıp sandığa atmalarını istedi. Liseli öğrenciler, açtıkları sandıktaki yazılarda miniklerin bisiklet, top, ve yazı tahtası gibi çeşitli hediyeler istediklerini belirledi.
Güllüce İlkokulu öğrencilerinin isteklerini temin eden öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Anadolu Lisesi Müdürü Talip Atalay, öğretmenleriyle beraber yola çıktı. Öğrenciler, beraberinde götürdükleri hediyelerle ders işleyen miniklere sürpriz yaptı. Liselilerin getirdiği hediye paketlerini açan minikler büyük sevinç yaşadı. Küçük öğrencilerin yüzlerinde mutluluğu görmenin kendilerini de çok sevindirdiğini ifade eden Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri, onların yüzündeki gülümsemenin hiçbir zaman eksik olmaması dileğinde bulundu
Proje hakkında bilgi veren Erzincan Anadolu Lisesi Müdürü Talip Atalay, öğrencilerin isteklerini karşılamanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Atalay, “Öğrencilerimizle birlikte 2-3 hafta önce tekrar bu yavrularımızı ziyarete geldik. Bunlara bir sandık uzattık. Dedik ki, 'Neyiniz olmasını isterdiniz, bir dilek dileyin bizden' dedik. Onlarda kağıtlara yazdılar dileklerini kutulara attılar. Biz de gittik isimler neyse, dilekler ne ise o isimleri o dilekleri temin ettik. Şimdi bugün okulumuzdaki ağa.ey ve ablaları bu yavrularımızın gönüllerini hoş etmek, onlar da bir kardeşlik bağı kurmak adına, hediyelerini sizin de katkılarınızla takdim etmeye geldik" diye konuştu.
Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler ve öğrenciler olarak çok güzel projelere imza attıklarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Gün şunları söyledi:
“Özellikle okullarımızın arasındaki makası biraz daha daraltmak için her türlü imkan açısından okullarımızın birbirlerini desteklemeleri birbirleriyle öğrencilerle, öğretmenlerle okuldaki okul aile birliğine bir köprü görevi kurmaları biz eğitimcilerin belki de en önemli görevleri bu köprüler inşa etmek ve bu köprülerden sevgiyi, saygıyı birlikteliği ve bununla birlikte tabii ki bununla birlikte eğitimin kalitesini biraz daha yukarıya çıkarmak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Minik öğrencileri sevindiren sürprizMinik öğrencileri sevindiren sürprizMinik öğrencileri sevindiren sürpriz

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