Minik öğrencilerin okul bahçesinde hasat heyecanı

- "Her okulun bir organik bahçesi olsun istiyoruz"

Öğrencilerle "Ağrı'da meyve ve sebze yetiştirilemeyeceği" ön yargısını da kırdıklarını ve her okulun bahçesinde organik üretim yapacaklarını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Bu proje bizim için çok büyük mutluluk. En azından öğrencilerimizin çoğu kendi ektikleri sebzeleri ilk defa görüyor, hatta çoğu bunları nasıl toplayacaklarını burada öğrendi. Bu bilincin gelişmesi adına bu proje bizim için çok önemli. Biz bunu ilk defa bu okulumuzda başlattık. Diğer okullarımızda da bu projeyi devam ettiriyoruz. Ağrı'da bundan sonra her okulun bir organik bahçesi olsun, çocuklarımız tarımla uğraşsın istiyoruz. Çocuklarımız sebze ve bitki yetiştirsin. Çocuklarımızı doğal meyve ve sebzelerle buluşturmak, onların bu şekilde beslenmelerini sağlamak adına bu bilinci aşılamak çok önemli. O yüzden bütün okullarımızda bu projeyi yapmak istiyoruz. Bu bölgede meyvede yetiştirilir sebze de. Burada her şeyin yetiştirilebileceğini göstermiş olduk."

Öğrencilerden Sümeyye Turan da tatil boyunca meyve ve sebzeleri sulayarak sabırsızlıkla büyümelerini beklediklerini anlattı.

Muhammet Emin Atar ise "Bilgisayarlar ve sokaklarda oyun oynayacağımıza gelip burada meyve ve sebzelerimizi yetiştiriyoruz. İlkbaharda toprağa tohumları ektik sonra suladık. Bugün de meyve ve sebzelerimizi topladık ve arkadaşlarımızla yiyoruz." diye konuştu.

